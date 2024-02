Formel 1-lagene, stjernene, sjefene og bilene er på plass i Bahrain, den lille øya med kongedømme mellom Qatar og Saudi-Arabia, som får æren av å åpne Formel 1-sesongene.

Sky Sports melder at teamsjef hos Red Bull Christian Horner (50) i løpet av de kommende timene får beskjed om sin fremtid hos Formel 1-giganten.

Tirsdag eller onsdag, skriver Sky Sports.

CHRISTIAN HORNER: Red Bull Racing-sjef.

Red Bull-sjefen ble i februar satt under gransking av teamets østerrikske morselskap Red Bull GmbH, etter at en kvinnelig kollega anklaget ham for upassende oppførsel.

Ifølge Sky Sports er granskingen, som ble gjennomført av et eksternt selskap med en spesialutnevnt advokatfullmektig, nå fullført. Horner ble avhørt 9. februar. Rapporten skal være på over 100 sider.

Horner har hele tiden avvist beskyldningene og hevdet sin uskyld i saken.

Avgjørelsen ligger nå hos styret i Red Bull, som skal bestemme om Horner får fortsette som teamsjef og administrerende direktør. En beslutning ventes tatt enten tirsdag eller onsdag, ifølge Sky Sports sine kilder.

GERI HALLIWELL: Kjendiskone med Formel-mann.

Horner er gift med artisten Geri Halliwell, best kjent fra gruppen Spice Girls. De har en sønn sammen.

Treningene til helgens Grand Prix starter torsdag. Årets første VM-runde går søndag. Max Verstappen og Red Bull har tatt VM-tittelen tre år på rad. Verstappen er stor favoritt igjen.

Horner har benektet anklagene gjennom hele prosessen. En uttalelse fra Red Bull GmbH ventes å reflektere en grundig og rettferdig gransking, men personvernhensyn vil trolig begrense mengden informasjon som deles offentlig.

Horner har vært Red Bulls teamsjef siden de kom inn i Formel 1 i 2005. Han har ledet laget til seks konstruktørmesterskap og syv VM-titler. Sebastian Vettel tok fire strake fra 2010, mens Max Verstappen har tre strake siden 2021.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.