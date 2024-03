Hvem er med?

Kate Abdo er programleder i det populære programmet, som sender Champions League i USA på Paramount+. Abdo har med tiden blitt en av verdens mest profilerte programledere innenfor sport, og dekker også mye kampsport. Panelet består som regel av Abdo, tidligere Arsenal- og Barcelona-spiller Thierry Henry, Liverpool-legenden Jamie Carragher og tidligere Manchester City-back og gjøgler Micah Richards.

Hvor populære er de?

I sosiale medier har panelet blitt en hit nesten uten sidestykke. Abdos introduksjoner av panelet – der Richards tradisjonelt har fått gjennomgå –, kjemien mellom de fire som sitter der og den løse og uformelle tonen dem imellom trekkes frem som suksessoppskriften. Klipp fra deres samtaler i studio spres jevnlig på sosiale medier, og deres evne til å ikke ta seg selv så høytidelig har ført til den store spredningen – ifølge dem selv til The Athletic. – Vi får gjøre ting ingen andre kanaler hadde tillatt, sa Micah Richards til magasinet.

Hvorfor er de populære?

Suksessoppskriften ifølge Abdo er at showet ikke har manus, og at det gir dem frihet. Pete Radovich er CBS Sports kreative sjef, og samlet i 2020 sammen en rekke personligheter de trodde kunne gi dem verdens meste fotballdekning. Det var bare et uformelt møte, men han så konseptet bli til foran øynene sine, har han sagt til The Athletic. At riktige personer satt og snakket om det som interesserte dem og med en viss kjemi, det var måten de ville lage TV på. Abdo får mye av æren. – Hun er gode til å pushe og noen trenger å bli pushet. Vi har et forhold der vi føler vi kan komme unna med hva som helst. Alle vet at de er et bytte og hvis du selv gjør deg åpen for det, må du forvente hva som kommer, sa Carragher til The Athletic for to år siden. – Jeg vil trekke frem at det er autentisk. Vi er ekte. Jeg tror det er årsaken til at folk kan relatere seg til oss. Det er ikke noe piss, sa legenden Thierry Henry til The Athletic tidligere denne måneden.