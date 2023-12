0–0-kampen mellom erkerivalene Galatasaray og Fenerbahçe i Istanbul har fått et etterspill i sosiale medier.

Stjernespissen Mauro Icardi fikk gjennomgå. Først kolliderte han med stolpen, så kolliderte han med en Fenerbahçe-spiller i straffeområdet. Resultatet var et blått øye.

At sistnevnte hendelse forble ustraffet, fikk Galatasaray til å reagere. De delte et bilde av Icardis forslåtte øye, og skrev blant annet:

«Her viser vi hva dommertemaet, VAR-rommet og 26 kameraer ikke klarte å fange opp. Vi håper at de som sørget for at tyrkisk fotball havnet her, en dag skammer seg over seg selv». Nettavisen omtalte det først i Norge.

Fenerbahçe kontret: «(De prøver) å ta offerrollen etter at en spiller treffer stangen. Vi lar offentligheten gjøre opp sin egen mening», skrev de.

Og kaptein Edin Dzeko fulgte opp i samme tone:

«Fyren treffer stolpen med hodet, og så putter de (Galatasaray) ham på Instagram og gråter etter straffespark. Typisk dem ... pinlig», skriver han som kommentar til fotballjournalisten Fabrizio Romanos innlegg på Instagram.

Icardi selv fulgte opp med et innlegg på Instagram.

«God jul», skriver han i et felles innlegg med sin partner og agent Wanda Nara.

Hun har for anledningen tilsynelatende sminket på seg et blått øye, trolig i solidaritet med sin forslåtte klient og partner.