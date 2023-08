Hun rømte fra Lukasjenkos regime. Nå kan hun løpe til OL

Krystsina Tsimanouskaja (26) skulle løpe sitt livs løp i Tokyo-OL i 2021. I stedet løp hun for livet fra Aleksandr Lukasjenkos regime i Belarus. Nå har hun fått klarsignal til å kvalifisere seg for et nytt OL - for et nytt land.