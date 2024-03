Det digitale urverket på Anfield nærmet seg 69 spilte minutter. På sidelinjen gjorde City-innbytterne Jéremy Doku (21) og Mateo Kovacic (29) seg klare til å entre gressmatten.

I det neste stoppet i spillet holdt assistentdommeren opp tavlen, som lyste av tallet 17. Kevin De Bruyne (32) skulle av banen. Superstjernen virket overrasket og forbannet.

På vei mot benken ga De Bruyne flere beskjeder til Guardiola, en av tidenes beste managere. I minuttene som fulgte fortsatte belgieren å vise misnøye og Guardiola satte seg ned ved siden av ham, mens resten av City-laget kjempet til seg ett poeng i tetkampen.

– Det er bra. Den neste kampen får han muligheten til å vise hvor feil jeg tok, sier Guardiola til Sky Sports.

Tall VG har innhentet fra statistikktjenesten Sofascore forteller at De Bruyne hadde 25 pasninger i matchen. Bare 16 av dem gikk til en medspiller. Treffsikkerheten var 64 prosent, uvant lavt til De Bruyne å være.

Totalt denne sesongen har 32-åringen i snitt hatt en presisjon på 83 prosent på pasningene sine per match.

Samtidig viste De Bruyne hvor avgjørende han kan være med et utsøkt hjørnespark midtveis i første omgang som John Stones ekspederte i mål. Den målgivende pasningen holdt til ett viktig poeng i tittelkampen.

Guardiola erkjenner at De Bruyne var opprørt, men ser ikke på det som et problem. Byttet forklarer manageren med at han ville sette inn en spiller som kunne holde bedre på ballen i en periode Liverpool kjørte over City.

– Mateo kom på banen, og da begynte vi å spille bra og beholde ballen, noe vi ikke hadde klart før det.

– Det er litt overraskende, men han vil ha mer løpskraft og balanse i midtbaneleddet. Kevin De Bruyne er misfornøyd, kommenterte Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

– Se diskusjonen mellom de to! utbrøt Kasper Wikestad da kameraene filmet profilene 10 minutter etter at byttet var gjort.

– Jeg ser det. De Bruyne er ikke vant til å bli tatt av i slike avgjørende kamper, sa Skullerud.

Viking-trener Morten Jensen var fikk ikke sett matchen på grunn av eget lags 3-0-seier over Stabæk på samme tid. Han svarer likevel generelt og mener Guardiola er i sin rett.

– Her snakker vi om verdens beste trener. Han gjør de byttene som han mener er best for laget. Da betyr det ikke hvem du er. Laget går først, selv om det innebærer Kevin De Bruyne ut i en tøff bortekamp, sier Jensen til VG.

Etter oppgjøret ga ikke De Bruyne intervjuer. Guardiola svarte derimot også på spørsmål om duellen mellom han og trenerkollega Jürgen Klopp (56). Sistnevnte har annonsert at han gir seg i Liverpool etter sesongen.

Søndagens møte kan dermed ha vært det siste hvor de to managerne var i direkte konkurranse. Etter oppgjøret omfavnet de hverandre.

– Vi trenger ikke en klem for å vise respekten vi har. Han forsvarer sin klubb og jeg min. Vi har vært i de største dueller. Vi har vunnet og tapt. Historien vår taler for seg. Men det er fortsatt kamper igjen, sier Guardiola med henvisning til at det gjenstår 10 runder av Premier League før trofeet skal deles ut.

Akkurat nå leder Arsenal med bedre målforskjell enn Liverpool og ett poeng mer enn City. Neste helg spiller Arsenal hjemme mot Chelsea, mens Liverpool besøker Everton og Manchester City skal til Brighton.