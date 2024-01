– Det har blitt mange hatmeldinger, men også mye kjærlighet. Så tok Gaute litt av støyten for meg i går, sier Jostein Gundersen.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag ble midtstopperen fra Tromsø presentert som Glimt-spiller.

Det skjer dagen etter at hans gamle hovedtrener Gaute Helstrup var i gang som assistenttrener i samme klubb.

Det føyer seg inn i en rekke av spillere som har valgt bort TIL til fordel for erkerivalen i Bodø.

– Alt i alt synes jeg det er veldig bra at det er engasjement. Det er sånn det skal være, og det hadde vært mye verre hvis det var motsatt. Jeg er fullt klar over at det er en kontroversiell overgang, sier Gundersen.

Han bodde i Bergen de første syv årene av sitt liv, men i store deler har han bodd i Tromsø.

Da Glimt kom på banen trigget det ham, sier stopperen.

– Det er en prosess man må gjennom. Det er mye frem og tilbake om hva man vil og hva man tør. Det satt ekstra langt inne da jeg visste hva som kom til å skje rundt. Jeg måtte tenke på meg selv og følte meg veldig ønsket. Jeg tror det blir sinnsykt bra for min egen del og egen karriere, sier Gundersen.

27-åringen sier han ikke hadde anelse om at Helstrup også skulle være med sørover.

– Det kom som et sjokk på meg også. Jeg visste ingenting om det. Så har jeg blitt veldig glad i TIL-supporterne. Så det er ikke gøy å få slike meldinger. Det er folk jeg bryr meg om, selv om de sikkert ikke tror det akkurat nå, sier Gundersen.

Han skal selv ha tatt initiativ til at TIL skulle få med seg et millionbeløp, til tross for at kontrakten hans hadde gått ut og han kunne signere gratis.

PS! Kent-Are Antonsens kontrakt med Tromsø gikk ut 2023. Torsdag kom nyheten om TILs nøkkelspiller har signert en ny kontrakt ut 2026.

– De siste dagene har det skjedd ting som trigget meg ekstra og gjorde det vanskeligere å skulle forlate klubben, selv om man kunne fått bedre betingelser andre steder, sier Antonsen til klubbens nettsider.