TV 2 har et langt intervju med Northug publisert lørdag formiddag. Søndag går han Vasaloppet med store ambisjoner.

– Jeg er fryktelig seriøs. Mentalt er jeg mye mer skjerpet enn jeg var det siste året mitt på landslaget, sier Northug til TV 2.

Det tok fullstendig fyr i norske medier da Northug ble nummer to på 20 kilometeren under norgescuprennet i Nes i begynnelsen av februar. Men femmila i VM i Trondheim har han ingen planer om å gå, uansett.

Hadde han fått tilbudet hadde han takket nei, avslører han. Nettavisen-kommentator og tidligere TV 2-journalist Ernst A. Lersveen slo til og med et slag om at langrennssportens største stjerne burde få en friplass på VM-femmila.

– Jeg skal ikke gå inn og blokkere en plass på det norske herrelaget. Det er et utrolig sterkt lag, og det er håpløst for min del å kvalifisere meg. Sånn er det bare. Det er positivt for norsk langrenn at det er så mange gode utøvere, sier Northug til TV 2.

EIRIK MYHR NOSSUM Landslagstrener.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum åpnet også VM-døren for Northug etter bragden i Nes tidligere i vinter. VG spør om det er klokt av Northug å lukke den døren nå.

– Det er vanskelig for meg å vurdere om det er klokt eller ikke. Han kjenner jo selv, hva han er motivert for og ikke, sier Nossum til VG.

Norge har tapetsert de fleste herrepallene i langrenn i flere år. Sist VM fikk ikke Simen Hegstad Krüger gå VM-femmila selv om han hadde tre VM-gull tidligere i mesterskapet.

– Det er en ganske vanskelig distanse å kvalifisere seg for gitt nivået i Norge akkurat nå, sier Nossum til VG.

Northug forteller videre i livet at han har lagt festing og fjas på hyllen og har fullt fokus på å lykkes med langløp ved siden av jobben som TV 2-ekspert og programleder. Han forteller at det vil bety utrolig mye å lykkes med langløp.

– Jeg har OL og VM. Langløp er det siste på programmet. Det er siste stasjon jeg er innom. Det ville betydd at jeg har lykkes med satsingen min og at det har vært en suksess. Det ville vært veldig, veldig stort om det hadde skjedd i år, neste år eller om to år, sier Northug til TV 2.