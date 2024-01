Før kampen var det uansett bestemt at Norge kom til å ende som nummer ni eller ti i EM. Det avhenger av resultatene i onsdagens kamper.

Det vil uansett være Norges svakeste resultat i et mesterskap på ti år. I EM i 2014 ble Norge nummer 14.

TOPPSCORER: Alexander Blonz herjet mot svenskene og ble til slutt Norges toppscorer i EM med 37 mål. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Det var umulig for Norge å gjøre noe mer i kveld, sier Viaplay-ekspert Ole Erevik etter 33–23-seieren mot Sverige – før han senere legger til:

– Det er litt irriterende. Hvis denne kampen virkelig var god, hvorfor kommer den nå, og ikke mot Portugal og Slovenia? Da trengte vi virkelig topp prestasjoner.

Norges resultater de siste ti årene Vis mer ↓ EM i 2024: 9/10. plass VM i 2023: 6. plass EM i 2022: 5. plass VM i 2021: 6. plass EM i 2020: 3. plass VM i 2019: 2. plass EM i 2018: 7. plass VM i 2017: 2. plass EM i 2016: 4. plass VM i 2015: Ikke kvalifisert. EM i 2014: 14. plass

Norge tapte 27–28 for Slovenia og 32–37 for Portugal. Det ga dem et svært vanskelig utgangspunkt.

– Vi har snakket om det å skulle se seg selv i speilet. Det kan man etter denne seieren mot Sverige. Det var flyt og mange gode prestasjoner, sier Viaplay-ekspert Joachim Boldsen.

– Svenskene var kanskje på seksti prosent, men det er likevel en positiv opplevelse. Det var glede, vilje og lyst hos spillerne. Jeg er fornøyd ut ifra premissene, fortsetter han.

VG-børsen Vis mer ↓ Mål, Norge: Blonz 11, Bjørnsen 5, Grøndahl 5, Lyse 4, Gullerud 3, Reinkind 3, Øverby 1, Toft 1. Torbjørn Bergerud 7 Kristian Sæverås 3 Vetle Eck Aga 5 Sebastian Barthold – Petter Øverby 5 Erik Toft 3 Kent Robin Tønnesen 5 Kristian Bjørnsen 6 Magnus Gullerud 5 Tobias Grøndahl 8 Christian O'Sullivan 4 Harald Reinkind 5 Simen Lyse 5 Kevin Gulliksen – Alexander Blonz BB 9 Jonas Wille (trener) 6 Vurdert av Jostein Overvik

Sverige var allerede klare for semifinale og hvilte derfor flere spillere. Samtidig var Norge allerede ute av EM – og uten en skadeplaget Sander Sagosen.

Kampen bølget innledningsvis, men etter hvert fikk Norge et grep om kampen.

Spesielt Alexander Blonz viste seg frem, med seks mål på seks avslutninger i løpet av den første omgangen. Det ga Norge 15–12-ledelse til pause.

– Han har kanskje vært Norges beste spiller i dette mesterskapet, mente Erevik i Viaplays pauseprat.

At Norge var mest lystne på seieren, ble enda tydeligere etter hvilen. Etter kort tid gikk Norge opp i en syvmålsledelse.

Derfra og ut så de seg aldri tilbake. Til slutt vant de 33–23. Alexander Blonz ble Norges mestscorende med 11 mål, det er personlig rekord for hans del.

– Han er fremtiden på venstre kant, konkluderer Viaplays ekspertkommentator Kristian Kjelling.

Nå venter Frankrike i semifinalen for Sverige. Den kampen spilles fredag klokken 17.45.

For Norges del er OL-kvaliken i mars det neste som gjelder.