Finnen forklarer det selv i en melding og en video på X.

Kalle Rovanperä, som er sønn av den tidligere rallyprofilen Harri Rovanperä, velger selv å trappe ned etter bare fire sesonger i rallysportens toppklasse.

Samtidig forlenger han kontrakten med Toyota, som han kjørte for i alle disse fire årene.

– Vi kjøre halve sesongen i rally-VM neste sesong. Hovedårsaken er at jeg allerede har kjørt rally i 15 år, noe som er ganske lenge, sier Rovanperä i videoen.

– De siste årene har vært utrolige, men også veldig krevende både fysisk og mentalt. Det krever mye tid og energi å kjempe for mesterskapet og reise verden rundt. Jeg fant ut at det er en god mulighet for å bruke dette året til å lade batteriet.

Kalle Rovanperä og kartleser Jonne Haltunnen i aksjon med sin Toyota i Safari-rallyet. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP / NTB

Rovanperä hinter om at han blir å finne i andre motorsportsgrener neste år:

– Nå får jeg mer tid. Kanskje jeg ser dere i drifting eller andre kule arrangementer. Hvilke rally jeg skal kjøre, blir bestemt senere.

Ifølge Dirtfish gjelder nedtrappingen bare 2024.

Spørsmålet er om finnens avgjørelse vil gjøre det mer sannsynlig å se Andreas Mikkelsen eller Oliver Solberg i den heftigste rallyklassen neste sesong. Redaktør Simen Næss Hagen i parcferme.no sier dette:

– Umiddelbart da jeg så nyheten, så tenkte jeg det, men det viste seg raskt at de kun har endret på rollene slik at Takamoto Katsuta blir fulltidsfører, mens Rovanperä og Sebastier Ogier deler en Yaris i neste års VM.

Andreas Mikkelsen har vunnet årets VM i den nest mest prestisjefylte klassen, WRC2, mens Solberg har kjørt glitrende i enkeltløp.

SEIERSBILDE: Andreas Mikkelsen og kartleser Torstein Eriksen vant WRC2-klassen i Japan sist helg. De er også verdensmestere. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP / NTB

– Derimot er det spennende med tanke på M-Sport/Ford. Der er det potensielt to ledige seter. De trenger én klar ledestjerne hvor både Andreas og Oliver bør være høyt oppe på lista, mener Næss Hagen.

Han er imidlertid usikker på om M-sport kommer til å betale lønn til mer enn én fører.

– Spørsmålet er hva M-Sport tilbyr tilbake. De har vært teknisk sett upålitelige, selv om bilen er konkurransedyktig på fart. Og ikke minst hvilke betingelser de gir førerne. Førsteføreren vil nok få betalt, men det er alt annet enn en selvfølge at den andre bilen er noe de utbetaler lønn på.