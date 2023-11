Franskmannen satt i bilen og gråt som et barn - og klarte knapt å få fram sin takk til ART-teamet på radioen.

– Min drøm er Formel 1, sier han i seiersintervjuet.

– La oss håpe at Dennis er med og kjemper neste år, sier Thomas Schie i Viaplay-studio.

Nordmannen hadde sjette beste startspor og startet på softdekk. Etter hvert fikk han de to gullkandidatene Théo Pourchaire og Frederik Vesti foran seg. Hauger kjørte et greit løp og ble altså nummer syv.

Løpene i Abu Dhabi i helgen markerer slutten på Formel 2-sesongen - som har vært en skuffelse for Dennis Hauger.

Han skal kjøre for MP Motorsport i Formel 2 også i 2024 - men ikke lenger som en del av Red Bulls akademi. Der har Hauger fått fyken. Til gjengjeld får han nå fordelen av at han ikke er knyttet til et spesielt Formel 1-team.

Aurskogs store sønn har vunnet to løp denne sesongen (Australia og Ungarn, begge sprintløp) og fire løp totalt i sine to år i Formel 2. I 2022 ble han nummer ti i mesterskapet, i 2023 tar han to steg opp og blir nummer åtte.

Årets mester er franske Théo Pourchaire (ART), fulgt av danske Frederik Vesti (Prema). Jack Doohan ble suveren vinner av søndagens løp - fulgt av Victor Martins og Vesti.