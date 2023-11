En hjernerystelse gjorde at Martin Ødegaard gikk glipp av Arsenals tre siste kamper, i tillegg til at landslagskapteinen måtte stå over Norges kamper mot Skottland og Færøyene forrige uke.

Men til helgen kan 24-åringen være tilbake for The Gunners.

Torsdag har klubben lagt ut flere bilder fra treningsfeltet, der Ødegaard er blant spillerne som forbereder seg til oppgjøret mot Brentford på lørdag.

Ødegaard har spilt ni ligakamper og notert seg for tre scoringer denne sesongen.