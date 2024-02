– Jeg er utrolig skuffet. Det var ræva, det må være lov å si, sier Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2 om egen kollaps.

31-åringen gikk alene inn til siste skyting, men med tre strafferunder glapp gullet. I stedet kunne Sverige juble, mens Norge ble nummer to.

– Det var ingen vei tilbake. Det var helsprekk. Jeg skal ta på meg syndebukkstempelet, sier Sjåstad Christiansen.

Geilo-mannen sier at han følte seg sprek og derfor kanskje gikk hardere i sporet enn hva han burde gjort.

– Jeg prøvde å gå kontrollert, ha fokus på pusten og brukte litt lang tid på det første skuddet. Jeg holdt pusten litt lenge. Da ble det tidlig «oksygengjeld». Den kom i retur med renters renter. Da begynte jeg å skjelve.

Da Sjåstad Christiansen bommet og bommet, grep Sebastian Samuelsson gullsjansen med fem av fem treff.

– Hva er det som skjer? Jeg tror knapt det er sant, sa SVT-kommentator Ola Bränholm på direkten.

Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma og Jesper Nelin var de tre andre på laget.

– Norge var så langt foran. Vi siktet oss inn på en annenplass, men «Sebbe» gjør det helt klokkerent, sier Nelin til TV 2.

KUNNE JUBLE: Den svenske gullkvartetten. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Det ble dramatisk fra start. På den første liggende skytingen bommet Sturla Holm Lægreid én gang. TV-bildene viste at tyske Justus Strelow kom borti ham med skien idet han skulle reise seg fra standplass.

Overfor VG sier Strelow at han ikke la merke til kontakten med Lægreids ski. Han beklager imidlertid hvis det var tilfellet.

– For min del var det en dråpe i havet. Det var den stående skytingen min som ikke fungerte i dag. Sånn det er nå, er det min egen feil, sier Lægreid til VG.

FIKK PROBLEMER: Sturla Holm Lægreid måtte gå én strafferunde etter fire bom på den stående skytingen. Foto: Heiko Junge / NTB

For det ble mer dramatikk på den stående skytingen. Da trengte nemlig Lægreid fire ekstraskudd – noe som betød én strafferunde.

Lægreid tar sin del av skylden for at det ikke ble norsk gull.

– Det er to utøvere som presterer som de skal, og to som presterer under pari. Da åpner vi døra for andre nasjoner og så kommer Sverige og tar det, sier Lægreid til TV 2.

GOD ETAPPE: Tarjei Bø så ut til å ha lagt grunnlaget for norsk gull – men så raknet alt helt på slutten. Foto: Heiko Junge / NTB

Tarjei Bø ble vekslet ut 44,7 sekunder bak teten. Med feilfri skyting – og god fart i sporet – spiste han opp hele forspranget før den stående skytingen.

Bø bommet to ganger på stående, men kompenserte med et forrykende tempo i sporet som gjorde at lillebror Johannes fikk gå ut i tet med et lite forsprang ned til tsjekkerne.

Han gjorde ingen feil – og sendte Vetle Sjåstad Christiansen ut med et halvt minutts forsprang ned til svenskene.

Forspranget ble opprettholdt til den aller siste skytingen, men med seks bom – og tre strafferunder som konsekvens – ble det i stedet en sensasjonell kollaps sett med norske øyne.

VILL JUBEL: Sebastian Samuelsson går over målstreken med det svenske flagget. Foto: DAVID W CERNY / Reuters / NTB

– Du kan aldri feire før siste skyting er gjort, sier Ole Einar Bjørndalen på TV 2.

– Det er fryktelig, sier Johannes Thingnes Bø til kanalen. Han kunne tatt sitt 20. VM-gull i karrieren – og dermed tangert rekorden til Bjørndalen.

– Dette hadde jeg aldri sett for meg, sier Bjørndalen.

– Det er det villeste jeg har vært med på, følger han senere opp.

Sjåstad Christiansen spurtslo Quentin Fillon Maillet i kampen om sølvet, men det var en mager trøst etter at Norge hadde hatt gullet dypt nedi lommen.