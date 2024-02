– Per nå er både Bodø/Glimt og Molde lysår foran alle andre i norsk eliteserie, sier Eirik Horneland til VG.

Mens overgangsvinduet står på vidt gap og spillere går inn og ut i norske klubber, er det rolig på Brann Stadion.

Når januar er i ferd med å bli februar, har ikke bergensklubben signert en eneste spiller foran 2024-sesongen.

Frederik Børsting har forlatt Brann til fordel for dansk fotball. Utenom det er stallen så å si som sølvsesongen i fjor.

Til og med været spiller på lag og gjør det svært vanskelig å få flydd utenlands før vinduet stenger i de store ligaene.

At Brann har forholdt seg rolig på markedet så langt er ikke tilfeldig.

– Poenget er at økonomien ikke strekker til for å forsterke det vi allerede har. Det er komplisert. Vi har lagt ressursene i å beholde de som allerede er her. Så er vi veldig glad for at de som er mest attraktiv for andre klubber virker å bli, sier Horneland.

Mye å juble for i Brann i fjor, men enn så lenge lite aktivitet på overgangsmarkedet. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Utover det er det vanskelig å kjøpe dette laget bedre. Vi må bare fortsette å utvikle det som er her, og finne noe som kan komplementere det til en billig penge, sier Brann-treneren.

Sølvvinnerne fra i fjor har sett flere av konkurrentene bruke store summer på overgangsvinduet:

Bodø/Glimt har hentet Håkon Evjen og Jens Petter Hauge til klubben. De har takket nei til bud på godt over hundre millioner for Albert Grønbæk og solgt Faris Moumbagna til Marseille for 90 millioner kroner. De har også hentet Jostein Gundersen fra TIL, hvis kontrakt gikk ut etter forrige sesong.

Molde har allerede rukket å hente inn Mats Møller Dæhli, Halldor Stenevik og Alwande Roaldsøy. I tillegg har trener Erling Moe varslet at det er sannsynlig med flere signeringer.

– Vi har ingen sjanse til å være med på det. Det er sjanseløst for oss. Derfor må vi jobbe smartere og utvikle nedslagsfeltet vårt. Vi må prøve å finne noe spisskompetanse som vi kan utvikle i vår klubb. Det samme som Glimt gjorde for å komme dit de er nå, sier Horneland.

– Dere var jo selv innom Europa i fjor, vant cupen og gjorde det bra i ligaen. Viser dette at det er en lang vei opp til de lagene?

– De ligger mange, mange år foran Brann og Bergen. Vi må bare jobbe tålmodig og målbevisst for å minske det gapet. Vi klarer det ikke finansielt, sier Horneland.

VG har tidligere omtalt hvordan forskjellene øker i norsk fotball, som følge av de store pengene som kommer inn spesielt i Bodø.

Branns suksesstrener synes ikke det er dårlig nytt for eliteserien.

– Overhodet ikke. Det gir en enorm inspirasjon og setter blikket på norsk fotball. Det som gir meg en voldsom energi og pågangsmot er at de har bygd seg opp på egen hånd. De har skapt ressursene sine på en forbilledlig måte. Så må vi skape vår egen reise, sier Horneland.

Brann reiser lørdag til Marbella, hvor de blir i nesten en hel måned.

Norske klubber kan hente spillere helt frem til 3. april. Seriestart er 31. mars.