– Det høres veldig amerikansk ut…, sier Ingebrigtsen.

Rai Benjamin, Karsten Warholms amerikanske rival på 400 meter hekk, og Noah Lyles, den nye sprintkongen, har begge etterlyst mer premiepenger.

– Begynner vi å sammenligne oss med amerikanske basket- og fotballspillere, er man på vei en farlig vei. Det er noe vi ikke får gjort så mye med, sier Ingebrigtsen.

Vinneren av Diamond League-finalen i Eugene fikk 30.000 dollar. Benjamin sa det burde vært 200.000 dollar. I vanlige Diamond League-stevner får vinneren 10.000 dollar.

De største summene får stjernene fra sine sponsorer, skoleverandører og i startpenger fra arrangøren.

– Jeg mener penger er feil fokus. Vår jobb er å trene så godt vi kan og prestere, ikke telle lapper i banken. Man trenger ingenting, sier Ingebrigtsen.

1 / 2 Noah Lyles.



Det eneste han mener utøvere må ha, er råd til fysioterapeuter og samlinger.

– Alt utenom er bare fjas.

Ingebrigtsen tjente 11,2 millioner kroner i 2022, ifølge skattelistene og har nylig flyttet inn i et drømmehjem.

I intervju med Aftenposten, ga han uttrykk for at han kunne triplet inntektene om han var mer aktiv på Instagram og Snapchat. Men det er irrelevant for ham.

– Det er kanskje det som skiller mitt ønske om å bli så god som mulig fra mange andre. Det er lett å havne i feil fokus.

– Ville det ikke vært fristende å utnytte det mer nå, mens du kanskje er på ditt mest populære?

– Kanskje, men det å utnytte noe går på bekostning av noe annet.

– Det er jeg som kan påvirke min egen sportslige satsing. At jeg er på Instagram eller andre ting, gjør ikke at jeg blir bedre. Sånn har jeg alltid vært: Blir jeg bedre av noe, bruker jeg energi på det.

Han begrenser aktiviteten på Instagram, for eksempel.

– Du blir dum i hodet av å være på Instagram. Jeg havner inn i algoritmene selv, men jeg prøver å begrense det etter beste evne. Jeg tror det er viktig å distansere seg fra andre folk for å ha fokus på seg selv.

– Du kunne sikkert lett blitt stor på Snapchat også?

– Sikkert. Du også. Hvis du hadde lagt ut nakenbilder av deg selv, ville du også blitt stor.

– Haha, må kanskje prøve.

– Det viktigste er å gjøre ting man trives med. Selv om du er idrettsutøver, kan det være at du har mest lyst til å være influencer. Men jeg synes det er kjekt å slappe av.