Han vant også lørdagens tradisjonelle kombinertkonkurranse og er i tet i verdenscupen totalt.

Riiber hadde et kjempehopp og landet på 112,5 meter. Han gikk altså først ut i langrennsdelen - med fem østerrikere bak seg.

Han ble liggende sammen med Stefan Rettenegger i teten. Nordmannen lekte seg med østerrikeren i spurten.

– Det er lekestue, fastslår Magnus Moan i Viaplay-studio.

– Jarl løser dette på en perfekt måte. Han stoler på spurten sin, og det er ingen tvil.

– Det er godt å vise at jeg kan vinne skirenn igjen, sier Riiber til Viaplay.

I kompaktøvelsen starter vinneren av hopprennet seks sekunder foran nummer to uavhengig av poeng i hoppdelen. De syv beste starter alle innenfor et halvminutt. Norsk kombinert har vært mot denne konkurranseformen - noe kombinertsjef Ivar Stuan også uttrykte etter at de norske kvinnene hadde tatt de fire første plassene tidligere søndag. Dette er Riibers første triumf i kompaktformatet.

– Jeg håper dette er en konkurranseform som er kommet for å bli, sier den kombinertlegenden Moan - og er altså ikke enig med ledelsen i Norges Skiforbund.

Riiber ledet på forhånd verdenscupen med 670 poeng mot Johannes Lamparters 580. Lamparter startet ikke i langrennet søndag.

Jens Lurås Oftebro vant sesongens første kompaktkonkurranse i verdenscupen. Han var denne gang tilbake etter et stygt fall i Ramsau før jul og var med helt i teten. Han endte som nummer fire, bak Manuel Faisst på 3. plass.

– Det er imponerende av Jens, sier Viaplay-ekspert Moan.

Kompaktformatet er så hektisk at det var 30 løpere innenfor ett minutt.

Øvrige norske: 9. Espen Bjørnstad, 13. Kasper Moen Flatla, 18. Jørgen Graabak, 28. Simen Tiller, 36. Espen Andersen.