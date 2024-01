Frida Karlsson gjorde drajobben stort sett hele løpet og fikk betalt med en annenplass etter at Linn Svahn tok spurten. Det er Svahn tredje etappeseier i touren. Katharina Hennig endte som nummer tre i fellesstarten som gikk i tøffe forhold med mye sludd.

Lørdagen ble langt tyngre for de norske. Før løpet måtte pallkandidaten Astrid Øyre Slind (nummer seks i sammendraget) bryte touren grunnet sår hals.

Mens Heidi Weng slet på etappen og klarte ikke å bidra i front med de svenske og tyske kvinnene. Weng berget etappen med en niendeplass.

– Det var hardt og brutalt. Jeg synes det var utrolig tungt føre, sier Weng.

Margrethe Bergane ble nummer 18, Kristin Austgulen Fosnæs 22 og Mathilde Myhrvold nummer 24.

– Jeg hadde håpet å se Heidi litt nærmere tet. Men det ser ut som Heidi har en tøff dag, sier Viaplay-ekspert Maiken Caspersen Falla.

Heidi Weng er nå nummer seks i sammendraget – 1 minutt og tre sekunder bak sammenlagtleder Jessie Diggins. Hun tapte terreng til Frida Karlsson, Kerttu Niskanen og Linn Svahn i kampen om pallplassene.

Topp syv sammenlagt i Tour de Ski Vis mer ↓ 1. Jessie Diggins 2. Jonna Sundling +43 3. Frida Karlsson +44 4. Kerttu Niskanen +49 5. Linn Svahn +58 6. Heidi Weng +1:03 7. Victoria Carl +1:36 Øvrige norske: 15. Margrethe Bergane +3:07 17. Kristin Austgulen Fosnæs +4:13 25. Mathilde Myhrvold +8:49 Brutt: Astrid Øyre Slind, Anne Kjersti Kalvå og Kristine Stavås Skistad.

– Jeg tror det blir spennende. Mye er mulig så det blir gøy med morgendagen, sier Weng til VG.

Landslagstrener Stig Rune Kveen tror fortsatt Weng kan vinne Tour de Ski.

– Det blir veldig spennende å se. Alt kan skje og det er lett å få en smell i bakken der. Heidi elsker monsterbakken og hun har gått fort opp der mange ganger, så håpet lever absolutt og vi må motivere hun til å gi alt, sier han til VG.

SEKS: Heidi Weng er nummer seks i sammendraget. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

– Tror du hun kan vinne?

– Ja, jeg tror hun kan kjempe om seier og pallplass.

– Tror du Heidi selv tror hun kan vinne?

– Ja, det tror jeg. Jeg tror hun er lettet over at det ikke ble større avstander i dag og da er nok hun giret på å gå for det i morgen.

Tour de Ski avsluttes søndag med den berømte Monsterbakken. Der kan det potensielt skille mye.