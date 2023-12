– Det kan være at 32 nasjoner er for mye. Så absolutt. Men sannsynligheten er større for at det blir flere enn færre lag i VM. Jeg har ikke så veldig høye forventninger. Det internasjonale håndballforbundet bestemmer, sier Nora Mørk.

IHF-president Hassan Moustafas 23 år lange regjeringstid er bygd på støtte fra andre verdensdeler enn Europa. For to år siden ble VM utvidet til 32 nasjoner. Det gir mange ujevne kamper. Fredag vant Norge 45–28 over Østerrike, Romania banket Chile med 25 mål, mens Brasil slo Kasakhstan med 31.

Lørdag kveld vant Tyskland med 23 mål over Iran, Nederland med 20 over Kongo og Ungarn med 19 over Kamerun. 18 av 28 VM-kamper er vunnet med et tosifret antall mål.

– 32 lag i VM er for mye, slår Viasat-ekspert Ole Erevik fast. Han får følge av kollegene Karoline Dyhre Breivang og Gunnar Pettersen, samt TV 2s Bent Svele.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at det er stor nivåforskjell. De europeiske lagene er stort sett foran. Så har nasjoner som Senegal og Angola startet VM bra. Spørsmålet er veldig komplekst. Man ønsker å spre håndball. Vi ser hvor stort det er for Iran og Grønland. De blir knust i kampene, men synes likevel det er viktig å være her, sier Nora Mørk.

– For oss blir det å vente på at mesterskapet skal begynne, beskriver nøkkelspilleren som ikke har vært et sekund på banen på grunn av et problem i leggen. Hun håper å komme tilbake søndag.

Norsk seier mot Sør-Korea gir null i odds hos Norsk Tipping.

VG har snakket med Norges antatte førstesyver. Ingen har tro på forandringer i VM. De fleste vil ikke tilbake til 24 nasjoner.

Silje Solberg-Østhassel

– Det er bra for idretten at den bres ut i verden. Det er ikke det morsomste å vinne kamper med 30 mål. Jeg tror det er viktig for de nasjonene å få være og lære.

– Er det for mye med 32 lag i VM?

– Vanskelig å svare på. Det går fint med et dårlig lag i gruppespillet, men jeg synes ikke det var bra å møte Puerto Rico i hovedrunden i forrige VM (norsk seier 43–7).

Camilla Herrem

– Jeg skjønner at mange utenfra mener at det er store forskjeller. Men et sted må man starte. Jeg tenker at det er ekstremt gøy for land som Grønland og Iran å være med i VM. De viser en idrettsglede uten like. Jeg tenker at det skal være rom for det.

– Er det for mye med 32 lag i VM?

– Vanskelig å si. Vi kan diskutere dette frem og tilbake. Jeg har vært med i mange år og elsker dette her. Det betyr mye at flere enn de beste nasjonene får være med å oppleve VM. Det synes jeg er fint.

TODELT: Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Stine Bredal Oftedal

– Det er ingen tvil om at utvidelsen av VM har gjort en del kamper mer ujevne. Men samtidig så synes jeg vi skal gi honnør til at en del av de svakere nasjonene har blitt mye bedre. Våre resultater ser stygge ut isolert sett, men vi skal være forsiktige med å si det om hele VM. En del andre nasjoner tar steg.

– Er det for mye med 32 lag i VM?

– Det er plusser og minuser. Jeg vil svare ja om interessen faller i begynnelsen av VM. Samtidig vokser håndballen i mindre nasjoner. Det ønsker vi også. Så det er todelt for min del.

Henny Reistad

– Når vi holder det nivået vi ønsker så blir det nivåforskjell. Sånn det er mot noen nasjoner i VM. Den forskjellen er ikke nødvendigvis så stor videre i mesterskapet.

– Er det for mye med 32 lag i VM?

– Det er ikke forskjellig fra tidligere. Jeg synes det er greit.

Stine Skogrand

– Det er veldig stor forskjell på VM og EM i åpningskampene. Vi er glad når vi får bedre motstand og får bedre matching frem mot de tøffe kampene. Håndballen ønsker å bre seg ut i verden, men jeg skjønne rat det ikke er like morsomt å se Norge vinne med 30 mål.

– Er det for mye med 32 lag i VM?

– Det har jeg ikke noe godt svar på.

Kari Brattset Dale

– Det er stor nivåforskjell, men jeg ser også fordelen med å få flere land interessert i håndball. Vi er avhengig av å løfte sporten. Det er fascinerende å se Grønland og supporterne deres. Det er så mye glede. Vi opplevde det samme med Iran i 2021. Det er noen krise for oss å spille noen litt enklere kamper.

– Er det for mye med 32 lag i VM?

– Pass.