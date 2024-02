Han slengte frem en fot da han våkent på bakerste satte inn 1–0 i åttedelsfinalen i Champions League. PSG vant greit og sikret et godt utgangspunkt før returoppgjøret.

– En enkel scoring for ham, var TV 2-kommentator Simen Stamsø Møllers dom.

– Utrolig flaks, mente Morten Langli i TV 2-studio etter at corneren i forkant aldri skulle vært gitt.

– Vi er fornøyd, men jobben er ikke gjort, sier Mbappé i et intervju vist på kanalen.

Scoringen var hans 44. i turneringen totalt. Enorme tall for 25-åringen som sammen med Erling Braut Haaland anses til å være fotballens største superstjerne.

Men flere stiller nå spørsmål rundt franskmannen.

«Mbappes karriere siden VM har for det meste handlet om en rekke kontroverser utenfor banen, for det meste om at han ikke ville signere ny kontrakt med PSG i fjor sommer. Det har vært lite å skrive hjem om i Champions League. Enda verre: lite er forventet denne sesongen» skrev Miguel Delaney i Independent før kveldens kamp.

Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / NTB

Simen Stamsø Møller uttalte følgende om franskmannens flørt med Real Madrid.

– Jeg har tenkt at det kanskje ikke er så dumt å bruke en strategi for å bygge opp eget renommé og gjøre seg enda mer attraktiv enn han er, men det begynner å bli uverdig og kjedelig, sa Stamsø Møller før kampen.

Samtidig er det vanskelig å ta Mbappé på statistikken. Den lynkjappe angrepsspilleren har scoret 31 mål i alle turneringer denne sesongen – ti flere enn Erling Braut Haaland.

Onsdag kveld var han svært nære to, men en god Remiro i La Real-målet stanset Mbappé.

– Når du har den statusen må du tåle mye drittpreik. Jeg leste en artikkel om «hva han har gjort siden VM»? Han har ett mål i kamp per snitt. Hva skal vi forvente? Det rent fotballmessige er ikke mye å sette fingeren på, sier Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

Delaney i Independent mener likevel det taler for seg at det meste av praten i internasjonal fotball handler om Haaland og Real Madrids Jude Bellingham, og mindre om PSGs superstjerne.

«Dette kan være prisen å betale for å signere flere massive kontrakter for et sportsvaskingsprosjekt med så økonomiske muskler at den har gjort den franske ligaen irrelevant. Mbappé forventes å forlate PSG. Spørsmålet er ikke bare hvor. Spørsmålet er også om Mbappe står i fare for å kaste bort sitt utrolige talent?» skriver Delaney.

Den franske avisen Le Parisien meldte i forrige uke at Mbappé har valgt Real Madrid når kontrakten hans går ut til sommeren.

I Roma gikk Bayern på en smell mot Lazio. Dayot Upamecano fikk et direkte rødt og Ciro Immobile scoret på den påfølgende straffen.