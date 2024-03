Ifølge en oversikt fra L'Équipe tjener Kylian Mbappé hele seks millioner euro brutto i månedslønn i Paris Saint-Germain.

Det tilsvarer snaue 70 millioner norske kroner

Det er langt mer enn noen av lagkameratene og konkurrentene i den franske ligaen.

På andreplass over de best betalte spillerne i Ligue 1 finner vi PSG-spillerne Ousmane Dembélé og Marquinhos. De har en månedslønn på drøyt 1,1 million euro, tilsvarende 12 millioner kroner.

Hva ville du gjort med 70 millioner kroner i månedslønn? Besøkt alle land i verden. Kjøpt drømmehuset og hytte ved sjøen og på fjellet. Lurt å spare litt. Ville satt det i fond eller på sparekonto. Altfor mye penger! Jeg orker ikke tanken på det engang.

L'Équipe har satt opp en liste over de 30 best betalte spillerne i den franske toppdivisjonen. Der kommer det fram at det er et stort lønnsgap mellom stjernene i storklubbene PSG, Marseille og Lyon, og spillerne i resten av ligaen.

Bare tre spillere i klubbene utenfor topp seks har en månedslønn over 200 000 euro. Det er Moussa Sissoko i Nantes og Brice Samba og Elye Wahi i Lens.

Alle på topp 10-listen spiller i PSG.

1. Kylian Mbappé 6 millioner euro i måneden

2. Ousmane Dembélé 1.120.000 euro i måneden

3. Marquinhos 1.120.000 euro i måneden

4. Lucas Hernandez 1.110.000 euro i måneden

5. Milan Skriniar 1.100.000 euro i måneden

6. Gianluigi Donnarumma 849.500 euro i måneden

7. Marco Asensio 831.000 euro i måneden

8. Randall Kolo Muani 750.000 euro i måneden

9. Achraf Hakimi 738.6000 euro i måneden

10. Nordi Mukiele 700.000 euro i måneden

Ifølge avisen vil lønnsforskjellene trolig øke framover.

De mindre klubbene får ikke lenger like mye TV-penger, samtidig som det er usikkert hva de nye medieavtalene vil innebære.

