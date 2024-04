Før mandagens knallsterke borteseier sto hovedstadslaget med én uavgjort og ett tap. Lyn har rykket opp to sesonger på rad og har ikke spilt i 1. divisjon siden 2010. Da gikk klubben konkurs og ble flyttet ned til 7. divisjon.

Mandag fikk Lyn litt hjelp på veien mot sesongens første seier da Aalesunds Sander Kilen pådro seg sitt andre gule kort og ble sendt i dusjen etter bare 35 minutter.

Det ga Lyn mye rom, og bare fire minutter senere sendte Daniel Schneider gjestene til pause med 1-0-ledelse.

Halvveis ut i andre omgang kunne de tilreisende Lyn-supporterne slippe jubelen løs igjen da Henrik Kristiansen doblet ledelsen.

Med 14 minutter igjen på klokken satte Andreas Hellum spikeren i kista da han banket inn Lyns tredje mål på vakkert vis.

– Det er artisteri som gjør at det blir scoring. Det er slepen teknikk og en perfekt avslutning, mente ekspert Yaw Amankwah i TV 2s Målfest-studio.

Lørdag er det duket for sesongens desidert største kamp for Lyn. Da kommer erkerival Vålerenga på besøk på et utsolgt Ullevaal stadion. Dit har det blitt solgt 27.200 billetter, noe som er en soleklar forbedring av tilskuerrekorden i 1. divisjon.

Poeng

I Mjøndalen kunne også Start juble for sitt første poeng denne sesongen etter 1-1. Det var imidlertid noe helt annet som stjal fokuset.

Etter 20 drøye minutter smalt det da Start-keeper Jasper Silva Torkildsen skulle avverge et angrep, men ble meid ned av Mjøndalens Mathias Bringaker.

Keeperen reiste seg først opp og sjanglet bortover, før han måtte sette deg ned igjen med ansiktet dekket av blod. Thorkildsen ville fortsette, men ble til slutt byttet ut med Mats Viken.

– Han er helt fortumlet, helt sprellemann, fastslo TV 2-kommentator Petter Bø Tosterud.

Underveis i annen omgang kom Start med en skadeoppdatering på keeperen:

– Han er ved bevissthet og får medisinsk behandling. Nå er han på vei til sykehuset for videre undersøkelser, skrev klubben på X.

Dessverre for Start måtte også målscorer Alagie Sanyang av med en kjenning mot slutten av første omgang.

Sjokkseier

Nyopprykkede Levanger er nok også godt fornøyd etter at de vant 1-0 over Bryne og sikret tre poeng på bortebane mandag.

Egersund var også nære en knallsterk 3-2-seier borte mot opprykkskandidat Kongsvinger, men en scoring på overtid sikret uavgjort for vertene.

Forrige sesong sikret også Moss plassen som nyopprykket lag, og de synes å ha befestet sin plass i ligaen. Mandag ble det 2-1-seier over Kåre Ingebrigtsens prestisjeprosjekt i Ranheim.

Sandnes Ulf tok også 2-0-seier hjemme over Raufoss, mens Åsane og Sogndal delte poengene etter 1-1 i Bergen.

Levanger topper dermed 1. divisjonstabellen foran opprykksfavoritt Stabæk. Moss følger riktignok bare ett poeng bak.