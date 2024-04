Da skal hun løpe 400 meter hekk under Continental Gold Tour som du kan se på VG+ Sport. Hennes første konkurranse siden 30. august 2022, skjer i Kenya.

– Jeg drar ikke med store forhåpninger om «pers», men for å komme i gang, sier Iuel, som fylte 30 år onsdag, til VG.

I høst ble Amalie Iuel og Aksel Lund Svindal foreldre til Storm.

Nordmenn som deltar i Kenya Vis mer ↓ Lakeri Ertzgaard, Tjalve, 400 meter

Amalie Iuel, Tjalve, 400 meter hekk

Elisabeth Slettum, Skjalg, 400 meter hekk

Beatrice Llano, Laksevåg, slegge

– Det er deilig å kjenne at kroppen svarer på trening, sier Iuel som fortsatt er usikker på hvor hun står.

Det er sjelden det løpes 400 meter hekk på full guffe på trening.

EM-kravet er 55,70 sekunder – en tid Iuel stort sett tok før graviditeten.

OL-kravet er 54,85 sekunder – en tid Iuel slo tre ganger i 2022-sesongen.

Iuel starter sesongen tidligere enn normalt. På grunn av perioden uten konkurranser, trenger hun nå å løpe i stevner for å opparbeide seg rankingpoeng.

– Vanligvis hadde jeg ikke startet sesongen i april, men jeg må det nå siden jeg trenger fem stevner for i det hele tatt å bli ranket, sier Iuel.

Skulle hun ikke klare tidskravene til EM og OL, er det nemlig mulig å komme inn via ranking.

– Vi har alltid hatt holdningen at det «letteste» er å ta tidskravet, da er det ikke mer å forholde seg til. Men jeg synes systemet er spennende og vet hvordan det fungerer nå.

Erlend Slokvik Sportssjef, friidrett

Stevnet i Nairobi går i tynn luft på rundt 1750 meters høyde. Derfor tar Iuel den lange reiseveien kun to dager i forkant.

– Utøverne har god oversikt over rankingsystemet og blitt vant til det. Vi ser det er ganske stort trykk på å løpe stevner nå tidlig – for å sikre seg EM- og OL-krav, sier Erlend Slokvik, sportssjef for Norges Friidrettsforbund.

Hvor mye rankingpoeng det er i et stevne, bestemmes ut fra hvor mye premiepenger og økonomi det er.

– Man må finne stevner som gir gode rankingpoeng. Vi har få stevner i Norge som gir høy klassifisering, for det koster en del penger i premiepenger og krever utøvere fra flere nasjoner som må inviteres. Skal du øke standarden på stevner, koster det en del, sier Slokvik.

Iuel er foreløpig klar til å løpe VM i stafett på Bahamas tidlig i mai og et stevne i Slovakia sent i mai.

Hun gleder seg til å kjenne på konkurranse-følelsen igjen.

– Jeg kjenner nervene kraftig på trening, og lurer på hvordan det blir på løp for første gang på lenge. Det blir rart.

Hun regner med at det blir en del FaceTime med familien fra Kenya. Det er første gang hun blir uten sønnen Storm i flere dager.

– Det skal gå bra. Det er verre for meg enn for ham, for han er jo i trygge hender, sier Iuel.