Norges gruppespillskamper i VM ble nemlig aldri like spennende som oppgjøret mellom Danmark og Norge.

Hergeirssons lag vant sine tre første med 59 måls margin mot Sør-Korea, Grønland og Østerrike. Da dukket debatten om nivåforskjellen opp igjen; at det er altfor mye med 32 lag i et VM. Diskusjonen gikk også under VM for to år siden.

Etter at semifinalen mellom Norge og Danmark ble avgjort 0,2 sekunder før kampslutt i ekstraomgangene, valgte landslagssjef Thorir Hergeirsson å melde dette til Viaplay:

– Dere som har gneldret om ujevne kamper, har fått det dere vil ha!

– Jeg synes det har vært mye fokus på det i innledningen av mesterskapet. Nå er det som på julaften. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, utdyper han overfor VG.

– Hva konkret mener du med gneldring?

– Gjentagelser, hele tiden. Gjentagelser til det kjedsommelige. Det blir slitsomt, sier islendingen.

Gneldring ble det også her:

– Ja, litt. Men det får gå. Det står vi i, sier Stine Bredal Oftedal om hun er enig i trenerens gneldre-stikk – og ler godt.

Også lagvenninnene Nora Mørk har vært klar på at hun var lei av problemstillingen allerede før hovedrunden var i gang.

Finalen blir mot Frankrike, som fikk en langt mer behagelig reise i sin nimålsseier mot Sverige. Hergeirsson trekker frem et gammelt sitat for å oppsummere sin semifinale.

– Det er vel gamle gode, «viktigst å lede når kampen er slutt». Det var vi som satte oss i situasjonen. Ikke for å si noe om Danmark, de spilte godt, men for å matche dem, måtte vi opp på nivå, sier Hergeirsson.

– Har du vært med på noe lignende?

– Det husker jeg ikke.

Han er stolt av laget som viser god arbeidsmoral.

– Tvilte du noen gang?

– Nei, jeg tviler aldri, men det var tøft en stund. Det var i grevens tid, sier han.

SEKUNDSTRID: Silje Solberg og Thorir Hergeirsson titter mot poengtavlen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Henny Reistad avgjorde etter en sekundstrid. Det var hennes 15 scoring, og satte dermed ny landslagsrekord for antall scoringer.

– Det er kult. Jeg tror det er en av de beste håndballkampene jeg har spilt, sier Reistad til VG.

Kjersti Grini, som tidligere hadde rekorden for flest scoringer i en landslagskamp (14), er glad for at semifinalen ga noe annet.

– Det blir en stressende match hvor man henger etter hele tiden. Det gjør det ekstra imponerende hvordan de klarer å kjempe seg til muligheter og snu det. Heldigvis har vi Henny Reistad som går rett opp og skyter, sier tidligere landslagsstjerne Kjersti Grini til VG.

Hun fortsetter:

– I dag slåss de i motbakke egentlig hele veien. Det er noe helt annet enn å spille med flyt og vinne med store sifre som de gjorde sist uke, sier Grini.

57 minutter tok det før Norge klarte å hente inn dansk ledelse. Etter 59 minutter sendte Sanna Solberg-Isaksen Norge opp i ledelsen, og endte med å sikre seg ekstraomganger på stillingen 23–23.

Målvakt Silje Solberg-Østhassel er klar i talen:

– Det finnes ikke noe bedre enn å vinne på denne måten i Boxen, sier hun til VG.