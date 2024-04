Tabelljumbo Sheffield United gikk mot et sterkt og viktig borteresultat mot Jürgen Klopps menn etter å ha blitt rundspilt i Liverpool.

Men da de trengte det som mest dundret Alexis Mac Allister inn en praktscoring og sikret 2–1 med et kvarter igjen å spille.

– De to beste scoringene denne sesongen har kommet fram ham. Helt sykt, for en spiller, roser Jürgen Klopp midtbanespilleren.

På overtid satte innbytter Cody Gakpo spikeren i kisten til 3–1.

Det gjør at Liverpool klamrer seg fast i tabelltoppen etter å ha blitt satt under press av de to andre tittelkandidatene.

– Det viktigste er at målet mitt hjalp laget med å vinne kampen. Det er så viktig, sier en ydmyk Mac Allister om eget mål.

Argentineren scoret et lignende mål mot Fulham før jul:

– Mot Fulham ble det sagt at jeg var heldig, så jeg måtte motbevise dem, fleiper Mac Allister.

Sjekk scoringen til Mac Allister mot Fulham:

– Det vil alltid være nervepirrende situasjoner, men vi må holde oss rolig. Til slutt er man nødt til nyte disse øyeblikkene. Jeg synes guttene gjør det fantastisk bra, sier Virgil van Dijk til TNT.

– Da 1–1 kom så måtte Liverpool gire om og det gjorde de med bravur igjen. Det er kanskje den egenskapen som gjør at de topper tabellen – det å holde hodet kaldt og samtidig ha et ekstra gir det siste kvarteret, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Og der er Tjærnås inne på noe. Liverpool har scoret 26 mål de siste 15 minuttene av kampene denne sesongen. Det er ti mål mer enn noe annet lag.

Grafikk: www.sofascore.com

Arsenal og Manchester City gjorde jobben og vant sine kamper onsdag. Med åtte kamper igjen av sesongen er dermed status nøyaktig den samme som før runden.

Liverpool har to poeng å gå på mot Arsenal som har bedre målforskjell. Til City skiller det tre poeng.

Det meste handlet om Liverpool i 90 minutter på eget gress. Etter 17 minutter sørget Darwin Núñez for senkede skuldre da han utnyttet en grov tabbe fra Sheffield United-keeper Ivo Grbic.

Kroaten hadde all tid i verden da han mottok en støttepasning inn i egen boks, men ventet og ventet helt til det var for sent.

Núnez hoppet opp idet Grbic skulle dunke ballen opp i banen. Med fotsålen blokkerte han forsøket og ballen spratt inn i et åpent mål.

– For en kjempetabbe fra Grbic! Det er akkurat sånn man ikke kan holde på når man heter Sheffield United og man prøver å ikke rykke ned, utbrøt Viaplays kommentator Andreas Toft.

Liverpool senket seg ikke og presset på for større ledelse, men Sheffield United forsvarte seg med nebb og klør.

Over i andre omgang stilnet gjestene hjemmefansen da Gustavo Hamer snek seg inn på bakerste stolpe på et langt innlegg. Avslutningen gikk ned i foten til Conor Bradley og inn til 1–1 mellom beina på Caoimhin Kelleher.

Det ga Sheffield United en boost. Det tok riktignok raskt slutt da Alexis Mac Allisten hamret ballen i krysset fra utsiden av 16-meteren etter 75 minutter.

Cody Gakpo sørget til slutt for en komfortabel 3–1-seier med scoring på overtid.