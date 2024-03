Det mener iallfall den tidligere Start-sjefen Even Øgrey Brandsdal.

Onsdag gikk han opp på årsmøtet til den kriserammede klubben og sa klart ifra:

– Ut fra dette budsjettet går klubben konkurs. Vi kan ikke rykke ned til 2. divisjon med seks og en halv million kroner i minus.

For Start trenger penger, nå mer enn noen gang. Onsdag vedtok klubbens medlemmer budsjettet som styret hadde lagt frem.

Det betyr også at medlemmene gir klubben tillatelse til å forhandle med de amerikanske investorene som ønsker å bidra i klubben. To av dem, David Grim og Roger Loughney var til stede på årsmøtet onsdag. Start har inngått en intensjonsavtale med investorene.

Even Øgrey Brandsdal Tidligere daglig leder i Start

De forhandlingene er klubben trolig avhengig av at lykkes. Brandsdal mener medlemmene aldri skulle vedtatt budsjettet.

Det viser at Start skal gå en halv million i pluss i 2023. Det hjelper lite når klubben mangler syv millioner kroner i egenkapital. Start er allerede i rød sone og risikerer minuspoeng i sommer og degradering ved nyttår om egenkapitalen ikke er positivt.

– Med dette har klubben i praksis vedtatt å bli degradert til 2. divisjon og dermed også en konkurs, mener Brandsdal når han snakker med VG etter fire timer med årsmøte.

Brandsdal var daglig leder i Start fem år fra 2013. Gjennom både tøffe økonomiske perioder og inngåelse av nye investorer.

Nå kaller han vedtaket for «uansvarlig».

– Hva hvis forhandlingene strander? Hva da? Hva er plan B? Det er ikke listet opp noen tiltak. Det er et budsjett som er hverken fugl eller fisk. De har ikke satt opp hvordan de skal redde egenkapitalen, sier Brandsdal.

Han mener at ved å stemme ja til budsjettet onsdag, har klubben stemt ja til de amerikanske investorene.

– Det er ikke nødvendigvis noe feil i det, men det er mange medlemmer som gjerne skulle sett hvordan Start kunne bli en bærekraftig klubb på egen hånd. Nå har de formelt sagt at det ikke er mulig, sier Brandsdal.

Azar Karadas Er ny hovedtrener i Start og kommer til en klubb i økonomisk krise.

Styreleder Børre Fredriksen i Start svarte Brandsdal på talerstolen onsdag kveld:

– Virkelighetsbeskrivelsen som Even gir er jo riktig, men det er også sånn at hvis vi ikke når frem i forhandlingene med en dualmodell så kan vi kalle inn til et ekstraordinært årsmøte og legge frem et annet budsjett med åtte dagers varsel. Da oppfatter jeg det sånn at det er det vi må gjøre, hvis vi ikke når frem med forhandlingene, sa styrelederen.

Dette var Starts andre årsmøte i år. Skulle styret bli enig med de amerikanske investorene, må det et nytt årsmøte til for at de skal kunne inngå en avtale.

– Det viktigste blir å forsikre seg om at vi er på samme side på veien mot en bærekraftig klubb. Det er vår hovedprioritet, sier investor David Grim til Fædrelandsvennen.

PS. Start vedtok på årsmøtet å stemme imot VAR i norsk fotball