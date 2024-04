Bookmakerne har måttet kutte oddsene kraftig på at Manchester United-legenden Ole Gunnar Solskjær blir ny irsk landslagssjef.

Det skjer etter et rush av pengespill på Solskjær fredag morgen. Og det skaper hodebry for irsk presse.

Ifølge Irish Independent har ikke Solskjærs navn blitt nevnt i det hele tatt i forbundets lange søken etter en erstatter for Stephen Kenny, men oddsene hans har stupt, og hos enkelte bookmakere er Solskjær nå favoritt.

Reporteren Andy Mitten, som har fulgt Manchester United tett i en årrekke, melder på Twitter/X at han har snakket med Solskjær.

– Han har ingen anelse om hvor dette kom fra, skriver Mitten – og legger til at Solskjær snakket kort om jobben i januar – og at han fant ut at det ikke var riktig for ham.

Solskjærs navn er det siste som har blitt koblet til jobben. Lee Carsley, Gus Poyet og Anthony Barry er blant kandidatene som har blitt nevnt.

John O'Shea har bekreftet at han er klar til å ta rollen på permanent basis etter at han fungerte som midlertidig manager de siste månedene.

Roy Keane skal også være interessert i jobben som irsk landslagssjef, men det er en annen United-legende med lavere odds.