Omega-klokke gitt av Sergej Kusjtsjenko:

– Besseberg opplever at han ikke har gjort noe straffbart. Etter vårt syn veier åpenheten (rundt overrekkelsen), manglende påvirkningsmotiv, at gaven var en påskjønnelse for historisk innsats (for IBU) alt i alt tyngre i totalvurderingen enn klokkens objektive verdi. Vi gjør gjeldende at Besseberg av disse grunner må frifinnes for dette anklagepunktet.

Hublot-klokke Besseberg byttet til seg i badstue:

– Det er vanskelig å se at denne byttehandelen mellom en tilfeldig lokal ordfører og en gjest av deres. Denne og Besseberg i denne situasjonen kan kvalifisere som en korrupsjonshandling i det hele tatt. Det ser vi ikke. Vi skjønner ikke hvordan man kan bygge opp en historie hvor en slik tilfeldig byttehandel kan innebære at man mottar en utilbørlig fordel i anledning stilling med et påvirkningsmotiv som er relevant for den vurderingen. Besseberg må følgelig bli å frifinne for dette forholdet.

Tilgang på prostituert kvinne i Moskva i 2013:

– I det første avhøret tar den østerrikske etterforskeren umiddelbart utsagnet om «Det tror jeg» (på spørsmål om Besseberg og den russiske kvinnen hadde sex). Altså dette usikre, «det tror jeg», som et ja. Men «det tror jeg» betyr ikke «ja». Besseberg er usikker. Han tror det. Det er det han sier. Og i ettertid så ser han at det kom feil ut som en endelig bekreftelse. Og det er dette han presiserer i senere avhør. Noe annet enn det har ikke retten å forholde seg til. Det er ingen ytre omstendigheter som gjør at retten med sikkerhet kan utelukke at Besseberg forklarer seg riktig i retten.

Jakttur i Tjumen i 2013:

– Etter vårt syn er det ingen forhold som tilsier at Besseberg mottok noen utilbørlig fordel ved å delta på denne turen. For det første: Det forelå ingen konkrete forestående hendelser hvor guvernør Jakusjev hadde en interesse av å påvirke Besseberg som president. For det andre er det ingen forhold som tilsier at man forsøkte å skjule turen for omverdenen. For det tredje: Invitasjonen kom spontant på stedet. Besseberg hadde ingen forutgående informasjon om turen. Det var heller ingen forhold som sto ut som noe råflott i noen sammenhenger. Stedet var nøkternt, oppholdet var av kort varighet.

En Ulysses-Nardin-klokke i 2014, gitt av Alexander Tikhonov:

– Besseberg bestrider på det sterkeste at han har akseptert noen bestikkelse fra Tikhonov ved denne anledningen. Det er to forhold som må vurderes: 1. Om den manglende tilbakeleveringen av klokken innebærer at Besseberg aksepterte den. 2. Om det i så fall dreier seg om en utilbørlig fordel, og om Besseberg var klar over dette. At klokken faktisk har blitt liggende hos Besseberg, kan etter vårt syn ikke likestilles med at han har akseptert å motta klokken. Besseberg har aldri brukt den eller forsøkt å realisere den.

Jakttur til Tjumen i 2015:

– Det er vanskelig å se hvilke forhold som kan begrunne at Besseberg har gjort seg skyldig i korrupsjon ved å delta på denne turen. Det må noen forklare oss bedre enn det aktoratet har gjort. Han opplevde at han var med som venn av Volker Schmid, og ikke fordi han var president i IBU. Det er uansett ingen forhold som tilsier at hans deltagelse på jaktturen innebar mottak av en utilbørlig fordel.

Tilgang på prostituerte i perioden 2015 til 2018:

– I telefonsamtalen med Maigurov fremgår det at det er Besseberg som tar initiativet, og ikke omvendt. Etter vårt syn er anklagen basert på tendensiøse antakelser og spekulasjoner og intet annet, sa Hjort. Om Jevgenij Redkin, som på telefon sa at han kom med «one black and one blonde», og der Besseberg svarte «ja-ja-ja», sa advokaten: – Det er mulig at aktoratet anser at én av disse ja-ene er et avgjørende bevis for at Besseberg aksepterte tilbud om seksuelt samvær under det kommende oppholdet i Ruhpolding, men noe slikt er det etter vårt syn ikke noe grunnlag for. Og når man snakker om strafferettslig sikkert bevis, så blir det jo helt latterlig.

Jakt i Tjumen i 2018:

– Besseberg beskrev at han har vært med på en rekke tilsvarende arrangementer i Italia, Østerrike, Ungarn, Romania, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia og USA. Han har forklart at det var full åpenhet om disse turene, og denne forklaringen støttes av øvrige styremedlemmer. Jeg har i flere omganger redegjort for Høyesteretts anvisninger om hvor grensen går mellom det akseptable og det ikke-akseptable i forbindelse med slike turer.

Jaktturer med Schmid, betalt av Infront:

– Besseberg har vært åpen om at han har deltatt på jaktturer i tiltalen, og at han selv ikke har betalt for jakt eller opphold. Uenigheten på dette punktet dreier seg om hvorvidt jaktturene ble mottatt i anledning Bessebergs stilling som IBU-president, slik Økokrim mener, eller om det var i anledning vennskapet mellom Besseberg og Volker Schmid, slik vi mener. Det startet som et forretningsforhold, men utviklet seg raskt til et vennskap, og da særlig knyttet til en felles lidenskap for jakt. Besseberg har trodd at jaktturene var påspandert av hans venn Volker Schmid.

Disponering av en BMW X5:

– Her er det enighet mellom oss og Økokrim om at Besseberg mottok leasingbilen i anledning stilling, og at det er en fordel. Men vi kan ikke se hva som skal gjøre dette forholdet «utilbørlig», og dermed til straffbar korrupsjon. Jeg enig med Økokrim i at denne avtalen er håndtert og forklart på tidvis merkelige måter. Men dette er lite relevant, all den tid Besseberg bare i begrenset grad har vært kjent med det. Det er kritikkverdig at Anders Besseberg ikke betalte skatt for bilen, men det er ikke det retten skal ta stilling til her.