For å få plass på tribunen under åpningsseremonien langs Seinen, må man nå ut med over 30.000 kroner.

Det melder New York Times.

Avisen skriver at hotellpriser og flybilletter har økt kraftig. I noen tilfeller er prisene firedoblet.

Det er ventet at 15 millioner tilreisende kommer til Paris i forbindelse med OL og Paralympics fra 26. juli til 8. september.

Paris har «bare» 85.000 hotellrom, noe som har presset prisene opp.

FOLKEFEST: Slik ser arrangørene for seg åpningsseremonien foran Eiffeltårnet. Foto: OL I PARIS

En hotellnatt i Paris koster nå i snitt 12.000 kroner, mot vanligvis 3-4000 kroner på sommeren.

Åpningsseremonien loves å bli spektakulær. 10.000 utøvere skal fraktes på lektere nedover Seinen til Eiffeltårnet, mens en halv million tilskuere heier dem frem langs elven.

Men de 100.000 billettene til arrangementet er stort sett utsolgt, og de få gjenværende koster over 30.000 kroner stykket, skriver New York Times.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.