Der møter de Chelsea 25. februar.

Det så lenge ut til å bli komfortabelt for Liverpool etter 2–1 i det første oppgjøret og Luis Diaz’ tidlige 1–0-scoring på Craven Cottage. Men med et kvarter igjen å spille sørget Fulham-stopper Issa Diop for nytt håp for vertene.

Men Liverpool holdt unna, til tross for flere fremstøt fra hjemmelaget i sluttminuttene.

– Vi startet kampen godt og scoret et bra mål. Vi fant en løsning og er klare for Wembley, sier Liverpool-kaptein Virgil van Dijk til Sky Sports.

Han lot seg imponere av sine 20-årige kollegaer i forsvarsrekken, Jarell Quansah og Conor Bradley.

– Jeg er stolt av disse gutta. Det er bare begynnelsen for dem. Å gå inn i en finale etter denne prestasjonen er veldig bra, sier van Dijk.

– Det er spesielt og utrolig. Man kan ikke be om så mye mer. Det er min første sesong her og jeg er glad for å nå en finale. Å gjøre dette med Conor er spesielt for meg fordi vi har spilt sammen i ti år, sier Quansah til Sky Sports.

Jürgen Klopps mannskap vant finalen på Wembley sist i 2022. I 2023 vant erkerivalen Manchester United, men Liverpool har vunnet ligacupen flest ganger i England med ni titler totalt.

FINALEKLARE: Darwin Nunez, Luis Diaz, Harvey Elliott, Joe Gomez og Ryan Gravenberch jubler for Diaz’ scoring på Craven Cottage. Foto: Kin Cheung / AP / NTB

Finalen blir Klopps niende som Liverpool-manager dersom man regner uten Community Shield og Uefa Super Cup. Tyskeren har ledet laget til disse finalene:

FA-cup: 1 (2021/2022: seier)

Ligacup: 3 (2015/2016, 2021/2022, 2023/2024: tap, seier og kommende finale)

Champions League: 3 (2017/2018, 2018/2019, 2021/2022: tap, seier, tap)

Europa League: 1 (2015/2016: tap)

Klubb-VM: 1 (2019: seier)

Klopp har også tre Community Shield-finaler og én Super Cup-finale i Liverpool.

NY FINALE: Jürgen Klopp har ledet Liverpool til nok en finale i den engelske ligacupen. Foto: Bradley Collyer / Pa Photos / NTB

Fulhams portugisiske midtbanespiller Joao Pahlinha fikk stå helt alene på en corner tidlig i kampen, men klarte ikke å presse avslutningen på mål. I stedet skulle Liverpool få en drømmestart og ta ledelsen like etter.

Lynvingen Luis Diaz snappet opp en langpasning foran Timothy Castagne på venstrekanten og dro seg inn i 16-meteren. Med høyrefoten fikk han løsnet han et skudd, og via hansken til Fulham-keeper Bernd Leno gikk ballen i nettmaskene.

Scoringen skulle vise seg å bli viktig, da gjestene unngikk spilleforlengelse etter Diops scoring i andre omgang.