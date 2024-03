Det bekrefter Norges Friidrettsforbund i en pressemelding mandag.

Hun stiller til start i Kip Keino Classic i Nairobi 20. april. Der skal hun løpe favorittdistansen 400 meter hekk.

VG+ Sport har rettighetene til stevnet.

Amalie Iuel Vis mer ↓ Født: 17. april 1994 (alder 29 år)

Sivil status: Forlovet med Aksel Lund Svindal, mamma til Storm (cirka fem måneder)

Meritter: Har pers på 54,68 på spesialøvelsen 400 meter hekk. Har en drøss med NM-gull, og deltatt i en rekke store internasjonale mesterskap, deriblant to OL.

Aktuell: Nærmer seg comebacket på friidrettsbanen etter graviditet og fødsel. Drømmer om både EM og OL til sommeren

Iuel og forloveden Aksel Lund Svindal ble foreldre til Storm 1. september i fjor. Iuel har ikke deltatt i en offisiell konkurranse siden 22. august 2022.

29-åringen håper å kvalifisere seg til EM i Roma og OL i Paris til sommeren.

EM-kravet er 55,70 sekunder – en tid Iuel stort sett tok før graviditeten.

OL-kravet er 54,85 sekunder – en tid Iuel slo tre ganger i 2022-sesongen.

– Alt skal klaffe om jeg skal komme til OL. Jeg prøver å si til meg selv at det kommer flere mesterskap. Et OL ti måneder etter fødsel vil være en veldig stor bonus. Jeg tar det ikke som et nederlag om det ikke går, sa Iuel til VG i februar.

Elisabeth Slettum (400 meter hekk) og Beatrice Llano (slegge) skal også delta i stevnet i Kenya.