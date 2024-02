For to uker siden ble det klart at Hamilton gjør sjokkovergang til Ferrari etter den kommende sesongen.

– Det har selvsagt vært følsomt, sier Hamilton på en lansering av Mercedes-bilen til den nye sesongen av Formel 1.

Det er første gang han viste seg på et offentlig arrangement siden Ferrari-nyheten kom ut.

– Det er veldig surrealistisk å være her. Jeg kom hit i 2013, sier Hamilton.

– Fokuset hele perioden med vintertreningen nå, har vært å få laget tilbake der vi en gang var. Vi har hatt noen tunge år, sier Hamilton.

Med Hamilton inn i Ferrari, må Carlos Sainz vike i Ferrari neste år. Spanjolen har kjørt Ferrari siden 2021.

Ferrari-sjef Frederic Vasseur ser stort potensial med Hamilton og Charles Leclerc som Ferraris neste duo. Frederic Vasseur og Hamilton jobbet sammen før Hamilton kom inn i Formel 1.

– Vi har hatt et godt forhold i over 20 år. Vi har alltid hatt kontakt og dette (Ferrari-overgangen) skjedde av dette, steg for steg, sier Vasseur, ifølge BBC.

Ferrari-sjef Frederic Vasseur. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP / NTB

Leclerc forteller at han ble informert om Ferraris samtaler med Hamilton før han selv inngikk en ny avtale med det italienske bil-ikonet.

– Slike ting skjer ikke over natten. Det tar tid og jeg var klar over diskusjonene, sier Leclerc.

– Ellers vil jeg ikke kommentere så mye, på grunn av respekt for Sainz, sier Leclerc.

Ferrari-førerne Carlos Sainz og Charles Leclerc. Foto: ANGELA WEISS / AFP / NTB

Det er kjent at Leclerc og Hamilton har et godt forhold. De har spilt skytespillet Call of Duty sammen blant annet. Etter overgangen ble offentliggjort har de pratet sammen.

– Han er en stor mester. Det er alltid interessant å ha en ny lagkamerat, for du lærer nye ting og spesielt når det er en som har vunnet VM syv ganger.

Formel 1-sesongen 2024 begynner 2. mars i Bahrain. Red Bulls Max Verstappen har blitt verdensmester de to seneste årene. Lewis Hamilton vant de fire sesongene før det. Ferrari har ikke vunnet siden 2007 med Kimi Räikkönen.