– Det er en situasjon som jeg har diskutert med flere, og som etter vår vurdering ville vært straffbar etter straffeloven. Det er helt katastrofalt at noe sånt kan skje på en ishockeybane, sier Gisle Edvard Årnes.

Han er styreleder i Stjernen Hockey, hvor Sondre Grønli spiller. Nå varsler de en anmeldelse etter det voldsomme opptrinnet på isen i Stjernehallen under EHL-kampen torsdag.

18-åringen Grønli ble slått hardt i ansiktet flere ganger av motspiller Olivier Dame-Malka. Det skjedde som følge av en takling, som gjør at det oppsto tumulter utenfor TV-bildene.

Stjernen-spilleren liggende på isen med blod rennende fra ansiktet.

– Den er så grov at det er noe jeg mener politiet må se på. Dette er noe vi kommer til å følge opp, og er noe av det verste jeg har sett, sier styreleder Årnes, som til daglig jobber som advokat.

– Vi kommer til å ta dette steinseriøst med alle mulige midler, sier han.

Vidar Wold er sportssjef i Frisk Asker og svarer slik på Stjernens varsel om anmeldelse:

– Hva Stjernen gjør, kan ikke jeg uttale meg om. Jeg tror at når man ser videoen og hvem som starter, så er ikke det spilleren vår. Så ender det med et kjedelig utfall for Stjernen-spilleren. Det er ingen klubber i Norge som støtter det, sier Wold.

Kampen ble stanset i 14 minutter etter slagsmålet. Fredriksstad Blad skriver at Grønli ble sendt rett i garderoben for legehjelp.

Både Dame-Malka og Grønli fikk matchstraff som følge av hendelsen.

– Det er en hendelse som gjør at det blir temperatur der, og da velger begge å kaste hanskene. Dessverre treffer han ene bedre enn han andre, som gir et kjedelig utfall for Stjernen-spilleren. To mann valgte å kaste hanskene og det skjer kanskje ikke så ofte i Hockey-Norge, sier Wold i Frisk Asker.

TV 2s eksperter var tydelige i talen.

– Det er skremmende å se den typen atferd. I tillegg er det en unggutt som blir offeret denne gangen. Å trå såpass over grensen hører ikke hjemme noe sted og det er heller ikke første gang fra Dame-Malka, sier TV 2s ishockeyekspert Josefine Engmann.

Tidligere Vålerenga-spiller Erik Follestad skriver følgende:

1 / 2



Foto: Jonas Fjeld

Kampen endte 5–3 til Frisk Asker.

Olivier Dame-Malka har allerede én annen disiplinærsak på seg fra den korte perioden i norsk ishockey. Den 30. november slo han ned Lillehammers Mads Homdrom og fikk tre kampers karantene for hendelsen