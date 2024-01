– Det er en del av livet og en del av fotballen. Det viktigste er hvordan man reagerer på det, og jeg synes jeg har gjort det på en god måte i karrieren.

Det sier Martin Ødegaard i et intervju med The Sunday Times i forkant av søndagens FA-cupkamp mot Liverpool.

Etter en beinhard desember sitter Arsenal igjen med én seier på fem kamper. I intervjuet forsøker kaptein Ødegaard å forklare den svake poengfangsten.

– Det handler om kvaliteten vår. Vi presser lag lavt fordi vi har ballen mye, men flere lag tilpasser seg. Motstanderne vet styrkene våre, så mange lag forsvarer seg dypt og prøver å gjøre det vanskelig for oss, sier Ødegaard.

– Jeg liker utfordringen. Det er et godt tegn å føle at lag kommer hit og viser at de har respekt for oss. Vi må bare prøve å spille godt nok til å håndtere det, fortsetter 25-åringen.

Er det noen som vet hvordan det er å håndtere perioder der det stanger, så er det Ødegaard. 16 år gammel signerte han for Real Madrid og veien mot stedet han er nå har vært lang og røff.

Nå 25 år gammel forteller Ødegaard om en konstant tro på seg selv, og troen på å slå tilbake. Han mener dét – og sine egne erfaringer – er viktige for å snu skuten, og han vil se det samme fra lagkameratene.

– Man må lære av de dårlige periodene, de dårlige øyeblikkene, de dårlige sesongene, uansett hva. Man må bruke det til å bli sterkere, sier Ødegaard.

– Noen ganger har man ikke den beste dagen på kontoret. Det må man lære av og slå sterkere tilbake. Dette er tidspunktet for å vise det mot Liverpool, avslutter han.

Kampen mellom Arsenal og Liverpool i FA-cupens tredje runde begynner 17:30 søndag. Den kan du følge i VG Live.

FA-cupen Vis mer ↓ Arsenal har flest titler i historien med 14. Den første ble vunnet i 1930, og den hittil siste i 2020.

Manchester United har 12 titler – mens Chelsea, Liverpool og Tottenham står med åtte hver.

Arsenal og Manchester United har spilt i flest finaler med 21. Chelsea har 16, og Liverpool 15.

Arsenal og Liverpool møttes i FA-cupfinalen i 1950 (Arsenal vant 2–0), 1971 (Arsenal vant 2–1 etter ekstraomganger), og i 2001 (Liverpool vant 2–1).

Arsenal vant 2–1 mot Chelsea i sin siste finale i 2020, mens Liverpool slo Chelsea på straffer i 2022.

Arsenal røk ut i 4. runde med 0–1 borte mot Manchester City forrige sesong.

Liverpool tapte også i 4. runde, 0–2 borte mot Brighton.

«Jeg tror ikke Arsenal har råd til å tape denne kampen ettersom de er inne i en dårlig periode» skriver Paul Merson i sin spalte på sportskeeda.com og poengterer at klubben har hatt en tendens til å få sesongene ødelagt etter å ha røket tidlig ut i cupene.

Han var med på å vinne to ligatitler, én FA-cup og én ligacup for Arsenal på 80- og 90-tallet og vet utmerket godt hva titler betyr for de største klubbene i England.

Det er snart 20 år siden klubben sist vant ligaen, og etter formsvikten i romjulen frykter supporterne at gullkampen allerede kan være kjørt, selv om det bare er fem poeng opp til Liverpool på topp.

Uansett vil en seier i kveldens cupduell mot ligaleder Liverpool gi en etterlengtet opptur foran nye ligakamper og Champions League-kampene mot Porto i februar og mars.

Ti siste møter Vis mer ↓ 28/9–2020: Liverpool – Arsenal 3–1 (liga) 1/10–2020: Liverpool – Arsenal 0–0, 4–5 på straffer (ligacup) 3/4–2021: Arsenal – Liverpool 0–3 (liga) 20/11–2021: Liverpool – Arsenal 4–0 (liga) 13/1–2022: Liverpool – Arsenal 0–0 (ligacup) 20/1–2022: Arsenal – Liverpool 0–2 (ligacup) 16/3–2022: Arsenal – Liverpool 0–2 (liga) 9/10–2022: Arsenal – Liverpool 3–2 (liga) 9/4–2023: Liverpool – Arsenal 2–2 (liga) 23/12–2023: Liverpool – Arsenal 1–1 (liga) Lagene møttes sist i FA-cupen i 5. runde i februar 2014. Da vant Arsenal 2–1 etter scoringer av Alex Oxlade-Chamberlain og Lukas Podolski. Steven Gerrard scoret for Liverpool. Arsenal ble senere mestere med 2–1 mot Wigan i finalen.

Seier blir imidlertid ingen enkel oppgave. Ødegaard og co. møter et Liverpool-lag som ikke har tapt i hjemlig liga, eller cup, siden 1–2-nederlaget mot Tottenham i slutten av september.

For bare to uker siden spilte Liverpool og Arsenal 1–1 på Anfield i Premier League, men siden da har Liverpool vunnet sine to kamper mot Burnley og Newcastle.

Samtidig har Arsenal tapt mot både West Ham og Fulham. Formsvikten har sørget for at Liverpool har fått en luke på fem poeng ned til Arsenal på 4. plass.