– Han har tatt ansvar for det og resten er en intern sak. Saken er lukket, sa ten Hag på onsdagens pressekonferanse.

Marcus Rashford ble vraket til søndagens FA-cup kamp mot Newport. Stjernen hadde festet i Belfast natt til fredag.

Mandag møtte han opp på Manchester Uniteds treningsanlegg sammen med sin bror og agent for å ha samtaler med ten Hag.

Journalistene på pressekonferansen ville ha flere detaljer om, men den nederlandske manageren bet ikke på kroken.

– Som jeg sa: Saken er lukket, sa han.

PARTNERE: Rashford feirer etter at han scoret mot Tottenham 14. januar. Højlund hadde den målgivende pasningen. Kampen endte 2–2 Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Han fikk også spørsmål om spillerne mangler respekt for han. Til det svarte ten Hag at det ikke hadde noe med det å gjøre.

– La oss fokusere på kampen, la oss gå videre, sa han.

Nederlenderen ville ikke gå spesifikt inn på Rashford, men svarte mer utfyllende på spørsmål om disiplin.

– I fotball trenger man disiplin, både på og av banen. Det finnes en grense, alle spillere og profesjonelle vet hva som kreves, sa han.

Han var derimot åpen for å snakke om målformen Rashford er i. De to siste kampene i Premier League står engelskmannen med to mål og en målgivende pasning.

– Det holder på å utvikle seg et sterkt bånd mellom Marcus Rashford og Rasmus Højlund, og det ønsker vi å bygge videre på, sier han

BENKET: Onana satt mer på benken enn han var på banen i Afrikamesterskapet. Foto: Sydney Mahlangu/BackpagePix / Pa Photos / NTB

Ten Hag ga også en oppdatering på situasjonen i stallen. Førstekeeper, Andre Onana, var ikke med mot Newport, men er tilbake igjen mot Wolves.

Han returnerer til klubben etter et skuffende Afrikamesterskap.

Kamerun røk ut i 8-delsfinalen mot Nigeria. Der satt Onana på benken, slik han også gjorde siste kampen i gruppespillet.

Mason Mount er ikke tilbake igjen enda, opplyste ten Hag.