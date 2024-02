I dag forbereder Stenshagen seg sammen med resten av landslaget til verdenscuprennene som skal pågå i Nord-Amerika de neste ukene. Første renn er i canadiske Canmore fredag kveld.

For 27-åringen fra Gausdal blir det nok et gjensyn med den svenske stjernen William Poromaa. En person det har vært alt annet enn god stemning med de to de siste verdenscuphelgene.

– Jeg tror det er mest tilfeldig at vi har blitt rivaler i skisporet. Vi har en tendens til å møtes i fellesstarter, da hopper vi på skiene til hverandre, og da blir det slengt noen gloser, sier Stenshagen til VG.

Program verdenscup langrenn Canada og USA: Vis mer ↓ Disse rennene går i Canmore, Canada: Fredag 9. februar fra klokken 18:40: 15 km fellesstart i fristil Lørdag 10. februar fra klokken 21:00: sprint fristil Søndag 11. februar fra klokken 18:00: 20 km fellesstart i klassisk Tirsdag 13. februar fra klokken 22:00: sprint klassisk. Alle tider er rennstart oppgitt i norsk tid. Konkurransene ser du på TV3 eller Viaplay. Disse rennene går i Minneapolis, USA: Lørdag 17. februar fra klokken 19:30: Sprint fristil Søndag 18. februar fra klokken 17:30: 10 km enkeltstart friteknikk. Alle tider er rennstart oppgitt i norsk tid. Konkurransene ser du på TV3 eller Viaplay.

KLAR FOR VERDENSCUP: Mattis Stenshagen, her avbildet i 2022/2023-sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men det er ikke bare gloser det er snakk om.

I podkasten «Skisporet» forteller Stenshagen om fire hendelser i duell med svensken.

– Nå går vel ryktene om at han er syk, så jeg slipper å pakke boksehanskene, sier Stenshagen humoristisk i podkasten.

Poromaa har for ordens skyld blitt frisk og stiller til start i Canada.

– Vi har nærmest oppfordret hverandre til å ta en slåsskamp i målområdet, forteller han – og får deretter spørsmål om hvordan den dialogen har fungert:

– Det ble ganske trangt på den siste runden i Oberhof. Han hoppet på skiene mine, jeg dyttet ham litt unna, og så sier han «skal vi slåss?». Da er jeg så «steinhøy» på adrenalin at jeg sier «vi tar det i målområdet».

Dette er Mattis Stenshagen: Vis mer ↓ Født: 13. august 1996 (27 år).

Representerer Follebu.

Har en fjerdeplass fra 20 kilometer fellesstart i klassisk som sesongbeste i verdenscupen. Var også ankermann for Norges andrelag under en verdenscupstafett og gikk Norge 2 inn til tredjeplass.

Aktuell: Er sammenlagtleder i Skandinavisk cup, har derfor friplass i verdenscupen, og skal dermed gå konkurranser i Nord-Amerika de neste ti dagene.

Til VG sier Stenshagen at slike utspill må kunne tilskrives ting som skjer i kampens hete, men forteller at de har spurtet ut av målområdet «for at det ikke skal bli noe».

Slåsskamper, fysiske konfrontasjoner er sjelden kost i langrenn.

Men det har vært hendelser. Den siste kjente var da russeren Sergej Ustjugov dyttet til Johannes Høsflot Klæbo i målområdet under VM i Seefeld i 2019:

Men nå har Stenshagen og Poromaa uansett skværet opp – enn så lenge:

– Vi gikk en skitur på onsdag. Så vi er venner utenfor sporet. Men jeg håper det blir noen tøffe dueller med ham på fredag eller til helgen. Vi kan jo kanskje kalle dette en slags miniutgave av den duellen som var mellom Petter Northug og Calle Halfvarsson, sier Stenshagen og humrer.

27-åringen har ofret litt for å komme i posisjon når han nå går verdenscup jevnlig etter nyttår. Han reiste på hytta 20. desember. Først 8. januar så han folk igjen.

Grunnen var enkel:

Han skulle unngå sykdom før viktige renn i Estland. Det klarte han. Prestasjonene der sikret sammenlagtledelse i Skandinavisk cup, som videre gir en friplass i verdenscupen.

– Det var en ensom jul. Det føltes merkelig å sitte alene for å lade opp til skirenn på nest øverste nivå. For mange så er det helt sikkert helt surrealistisk å skulle gå så hardt inn for noe så lite spektakulært som Skandinavisk cup.

– Men utbyttet kan bli at jeg kan være en kandidat til å stå på startstreken under VM i Trondheim neste år. Og jeg har jo ikke mange år igjen av karrieren, heller.

I denne perioden sa han også nei til Therese Johaugs bryllup. Alt for å unngå sykdom.

– Det er jo seriøst å stå over en slik happening, selvsagt. Det må ha vært et fantastisk bryllup. Men samboeren min feiret for to i stedet, sier Stenshagen.