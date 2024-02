– Å gjøre det foran 90.000 mennesker på Wembley... det er bare en helt annen verden fra det de fleste av dem er vant til.

Det sier James Pearce om «Klopp’s kids» til VG. Pearce er Liverpool-reporter i The Athletic, og har siden 2005 fulgt Liverpool nærmere enn de fleste.

– De har en historie å fortelle barnebarna sine, og noe de vil verdsette for alltid, følger han opp.

James Pearce The Athletic-reporter

– Å se ansiktene til disse «barna»... Ingen vil noen gang glemme dette. Om du finner en lignende historie med akademispillere som kommer inn mot et topplag og likevel vinner... Wow, sa Jürgen Klopp til Sky Sports etter kampen.

Det har blitt skrevet mye om Liverpools skademareritt denne sesongen, og hvordan det kan påvirke tittelkampen(e).

Det ble spesielt synlig da de mer etablerte spillerne gikk tomme for krefter utover i 2. omgang og i ekstraomgangene i ligacupfinalen.

– Jeg tror mange andre managere ville ha tenkt at de ikke kan stole på disse barna, sier Pearce.

Inn kom Bobby Clark (født 2005), James McConnell (2004) og Jayden Danns (2006). Jarell Quansah (2003) ble også byttet inn i starten av siste ekstraomgang.

– Jeg snakket med Bobbys far, Lee, på mandag. Lee hadde 20 år som fotballspiller, spilte for Newcastle i Premier League og har vært manager på toppnivå. Han sa: «Jeg kan ikke helt tro at min 19 år gamle sønn allerede har gjort det jeg ikke klarte på 20 år.»

NESTE GENERASJON: * Listen inkluderer to ’typer’ spillere: 'klubb-trente' og 'assosiasjon-trente'. For å være 'klubb-trent' må en spiller ha vært en del av Liverpools akademi i minst tre år mellom alderen 15 og 21. Hvis en spiller har tilbrakt tre år i en annen Premier League-klubb i samme aldersgruppe, blir de betraktet som 'assosiasjon-trente'. Foto: sofascore.com

Det var flest antall tenåringer i en ligacupfinale på 17 år. 18 år gamle Danns ble i tillegg den yngste Liverpool-spilleren i en ligacupfinale noensinne.

– Jeg tror det er grunnen til at Klopp beskrev det som hans mest spesielle trofé noensinne.

Klopp har vunnet Champions League, Premier League, UEFA Super Cup, klubb-VM, ligacupen og FA-cupen i sin tid som Liverpool-manager.

– Men han har aldri vunnet et trofé med et lag som dette. Noen av de guttene har knapt spilt seniorfotball. Det er derfor det må klassifiseres så høyt – ja, det var «bare» Carabao Cup, men alt pekte mot at det ville bli Chelsea-seier.

Ekstraordinært, betegner Pearce prestasjonen. Han poengterer hvor mange milliarder Chelsea har brukt for å sette sammen sin tropp.

Det var også første gang Liverpool startet med tre spillere 21 år eller yngre i en stor finale i klubbens historie, ifølge Sky Sports.

I kveld spiller Liverpool i FA-cupen mot Southampton.