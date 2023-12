– Det er deilig å endelig være her, sier Johansson i et intervju med klubbens medieavdeling.

– Hvorfor ble det Rosenborg på deg nå?

– Fordi vi har hatt en lang, bra prosess sammen med styret og den sportslige ledelsen der vi har pratet om hvor denne klubben kommer fra og hvor denne klubben vil fremover. Vi har blitt enige om at det er en god match mellom oss.

Svensken trekker frem Manchester City-manager Pep Guardiola som et forbilde.

– Jeg har alltid vært inspirert av fotball som er «vel-coachet». Det er ingen hemmelighet at jeg har fulgt mye med på det Guardiola har gjort. Jeg kan nyte å se et velorganisert Antonio Conte-lag også. Så lenge man kan se en tydelighet i hva som skjer, nyter jeg å se det.

NY RBK-SJEF: Svenske Alfred Johansson tar over Rosenborg. Foto: Foto: RBK.no/Caroline Vollen

Landslagssjef Ståle Solbakken kjenner Johansson «veldig godt» etter tiden i FC København, hvor svensken var trener i danskenes ungdomsavdeling – sist som U19-sjef.

– Han kan være en kommende stortrener. Jeg tror han kan gjøre en veldig fin figur, sier Solbakken til VG.

– Hva får deg til å si det?

– Han er fotballfaglig flink. Han vet hva han vil. Han er smart. Han er en veldig oppegående trener, en fin fyr, som har en klar filosofi for hvordan han skal opptre som trener og leder. Nå får han en fin utfordring, som han sikkert har tenkt nøye over før han sa ja, sier Solbakken.

En FCK-kjenner har beskrevet at Johansson faktisk kan minne om Solbakken i sin stil og væremåte.

– Hva tenker du om at RBK har funnet en juniortrener i FCK og gått for han?

– Det er offensivt. Det er et friskt valg. Alle treneransettelser er et snev av sjansespill. RBK har ikke ansatt han over natten. Det har helt sikkert vært en konstruktiv dialog hvor de har funnet frem til hverandre.

UNG: Svenske Alfred Johansson er født i 1990. De siste sesongene har han hatt suksess med FCKs juniorlag. Foto: Torkil Fosdal / FCK.DK

Johansson bryr seg ikke om røster som skulle være kritiske til hans unge alder og mangel på A-lagserfaring.

– Man skal ha respekt for at alle skal ha deres meninger om ting, men jeg er fokusert på at vi har hatt en veldig bra prosess og jeg er glad for å være her nå. Jeg tror dette blir et veldig spennende prosjekt, sier 33-åringen.

– Hva tenker du om spranget fra å trene et U19-lag til en herreklubb med store ambisjoner?

– Jeg er ikke så urolig. Jeg kommer fra et miljø med stor interesse og store ambisjoner, akkurat som det er her. Det har kommet en del dyktige trenere fra der jeg kommer fra. Jeg ser egentlig bare frem til å komme i gang med dette prosjektet.

Solbakken mener overgangen fra ungdomstrener til sjef for et A-lag er stor. Den tidligere FCK-lederen mener at Johansson er kunnskapen som trengs for å lykkes og påpeker at teamet rundt svensken også vil spille en viktig rolle.

– Treneryrket er blitt slik nå at det handler mye om hvilket team du har. Det regner jeg med Rosenborg også har tenkt på og at klubben er med på å løse det.

– Hva blir det viktigste Johansson gjør som ny RBK-trener?

– Å få sitt konsept ut på banen, slik at publikum og omgivelser ser at de er på rett vei. Rosenborg har et kjempepotensial. Det er et veldig fint tidspunkt å ta over RBK på. Det er en stor klubb hvor du kan bygge noe nytt. De har en herlig backing fra tribunene. De er den mestvinnende klubben i Norge. Det ligger fortsatt mye latent som kan utløses der. Jeg tror Alfred vil bygge sten for sten, sier Solbakken.

Rosenborg etter «The Double» i 2018 Vis mer ↓ 2019: Nummer 3 i serien – utslått i 4. runde i cupen 2020: Nummer 4 i serien – ingen cup arrangert 2021: Nummer 5 i serien – utslått i 3. runde i cupen 2022: Nummer 3 i serien – utslått i 4. runde i cupen 2023: Nummer 9 i serien – utslått i 2. runde i cupen

Rosenborg har slitt stort de fem siste årene, både sportslig og økonomisk. Siden 2019 har klubben ikke tatt et eneste trofé.

Hverken Eirik Horneland (2019/2020), Trond Henriksen (2020), Åge Hareide (2020/2021), Kjetil Rekdal (2022/2023) eller Svein Maalen (2023) har lykkes i jobben.

Johansson husker godt storhetstiden til RBK.

– Jeg vet hvor stor denne klubben er og jeg ble selvfølgelig veldig interessert da jeg hørte om dette. Jeg har opplevd Rosenborg som en stor klubb som spilte en offensiv, velstrukturert fotball. Samtidig var det et sterkt kollektiv - med alle sesongene i Champions League. Det er det jeg minnes, sier Johansson.

– Hva er din fotballfilosofi?

– Det herlige med at jeg sitter her nå, er at det er en god match mellom meg og Rosenborg. Det Rosenborg vil stå for, er en offensiv fotball hvor vi skal fremover i banen, men også være et sterkt kollektiv defensivt. Det er noen av sakene jeg står for.

– Hva er realistisk for RBK neste sesong?

– Historikken er der. Vi vet hvor mange pokaler klubben har. Det er ingen tvil om at Rosenborg er en klubb som hører hjemme i toppen av Norge. Samtidig må vi ha respekt for hvor vi er nå og hvilken tid saker og ting tar. Måten vi skal ta klubben fremover på, er å utvikle spillerne, spillemåten og støtteapparatet. På den måten skal vi få sterke prestasjoner på treningsfeltet og Lerkendal fremover, sier Johansson, som mener at troppen har et stort potensial.

Bakgrunn: RBKs fem år med kaos