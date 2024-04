– Det var vel Chris som så at det ble lagt ut en invitasjon på Instagram om å bli med på den siste etappen av løpet. Da tagget han meg og skrev: «Hvor mye koster flybillettene?» ler Alf Georg Grastveit til VG.

Søndag fullførte engelske Russ Cook «Project Africa». En 352-dager lang løpetur av Afrika på langs - fra sør til nord i 16 294 kilometer. Det har ingen gjort før, og løpeturen har fått massiv oppmerksomhet verden rundt den siste tiden.

På de siste 44 kilometerne fra bensinstasjonen i Ghezala til Ras ben Sakka var kompisgjengen fra Norge blant flere hundre som slo følge med Cook.

– Vi bestilte turen mandag for tre uker siden. Jeg fikk en sen melding av de to andre gutta og klokken 23.00 hadde vi bestilt, sier Eivind Bakkevig.

Russ Cook Den første til å løpe Afrika på langs

Alle tre har fullført maraton før - men opplevelsen i Tunisia var noe helt annet enn det de har fått bryne seg på før:

– Det var 29 grader i skyggen og vi sprang vel tre mil før den første skyggen kom. Det var mange som brøt og hvert fall to stykker som ble hentet i ambulanse, forteller Grastveit.

GLIS FØR START: Bateman, Bakkevig og Grastveit i særdeles godt humør før startskuddet på siste etappe. Foto: Eivind Bakkevig

– Jeg er fra Australia og vet hvor varmt det er med 30 grader, men dette var verre, sier Bateman - på noenlunde perfekt norsk - før han kommer med en innrømmelse:

– Jeg fullførte ikke. Jeg ga meg på 22 kilometer. Jeg tenkte: «Jeg har ikke lyst til å dø», så jeg haiket til mållinjen. Jeg forstår ikke hvordan de to andre klarte det, for det var helt forferdelig, sier Bateman.

HÅPEFULLE: Et lite folkehav var møtt opp for å følge Russ Cook på siste etappe av «Project Africa». Foto: Chris Bateman

Bakkevig og Grastveit klarte å komme seg hele veien til mål - riktignok et stykke bak Cook og resten av teten.

– Det var brutalt, oppsummerer Grastveit.

– Vi hadde ikke sjans til å holde tempoet til Cook og de andre i front. Vi var ganske bestemt på at vi skulle fullføre uansett hvor lang tid vi trengte. Hadde vi ikke vært så tydelig på det i forkant så hadde det nok vært fristende å gi seg, sier Bakkevig:

– Det setter ting i perspektiv at han i snitt har løpt lengre hver dag enn det vi gjorde på søndag.

REUNION: Russ Cook omfavner kjæresten for første gang på 351 dager etter målgang. Foto: Zoubeir Souissi / Reuters / NTB

Trioen har alle fått med seg oppdateringer fra «Project Africa», men for Bateman var det ekstra spesielt å se Cook fullføre turen:

– Det var litt emosjonelt, for jeg har fulgt med på hver eneste video. Da han jeg så han treffe kjæresten for første gang på 351 dager så sto jeg og gråt. Det var utrolig å se. Jeg er fortsatt litt målløs over det han har gjort, konkluderer Bateman.

Akkurat det fikk ikke Bakkevig og Grastveit med seg - men:

– Vi hadde våre egne emosjonelle øyeblikk på veien, ler Bakkevig - vel hjemme på kontoret i Stavanger.

Bateman fikk fanget opp øyeblikket da Cook gikk i mål: