– Jeg tror aldri jeg har hatt det bedre enn nå. De siste årene har vært fantastisk. Jeg er blitt pappa, og det lyktes kjempebra i OL, sier Bø og drar på det:

– Det er kjempefint å være Tarjei om dagen.

Lørdagens tredjeplass på sprinten i Oberhof var nok en pallplass i det som er blitt en knallsterk sesong for 35-åringen. Det er moro å konkurrere om dagen, som er det viktigste kriteriet for at han fortsetter.

Men han har fortsatt ikke bestemt seg for om inneværende sesong er hans siste, eller om han fortsetter litt til. Det til tross for at han selv sier at han aldri har vært bedre som skiskytter.

– Du kan vel ikke gi deg nå?

– Nei, altså ... det blir jo litt for dumt, kanskje. Når du er idrettsutøver har du alltid fokus på det neste. Neste løp, neste helg – og så kommer VM om tre uker på min favorittarena. Alt fokus er der, så ser vi etter det.

Lillebror reiser i denne sakens anledning Bøs evige dilemma:

Prakteksemplaret Gita

Bø er forlovet med Gita Simonsen, som holder fortet hjemme med deres sønn Aron (1 år) når han er ute på konkurranse.

– Hun er jo et prakteksemplar av en kjæreste, det har hun alltid vært, men du ser det tydeligere når vi har fått en liten gutt. Når jeg ikke har noe valg og må ut og konkurrere, passer hun på at han har det bra – i tillegg til at hun lever sitt eget liv.

Simonsen selv tror etter hvert at forloveden ser frem til «livet 2.0» når den tid kommer. Men la det ikke være noen tvil om hele familien nyter det eventyret Bøs karriere for tiden er.

Neste konkurranse er torsdagens normaldistanse i Anterselva. Den starter klokken 14.20, sendes på TV 2 og kan følges i VG Live.

Tarjei Bøs individuelle resultater denne sesongen Vis mer ↓ Etter elleve renn denne sesongen, ligger Tarjei Bø på annenplass i verdenscupen sammenlagt. Med sine 593 poeng er han 78 bak lillebror Johannes. Normaldistanse, Östersund: 26. plass Sprint, Östersund: 2. plass. Jaktstart, Östersund: 4. plass. Sprint, Hochfilzen: 1. plass. Jaktstart, Hochfilzen: 3. plass. Sprint, Lenzerheide: 14. plass. Jaktstart, Lenzeheide: 8. plass. Fellesstart, Lenzerheide: 3. plass. Sprint, Oberhof: 7. plass. Jaktstart, Oberhof: 4. plass. Sprint, Ruhpolding: 3. plass. Jaktstart, Ruhpolding: 7. plass. I tillegg kommer fire seirer i stafett og én annenplass på blandet stafett.

De er enige om at så lenge han er motivert og har det gøy når han konkurrerer, er det bare å kjøre på videre.

OL i Beijing i 2022 sørget for at han kunne krysse av det siste fra den sportslige listen med to individuelle medaljer og to stafettgull. Det har gitt ham en større ro, hundrevis av kilo falt av skuldrene, som han selv sier.

– Og jeg tror jo hjemmebane har bidratt litt også. At han med å få Aron har fått en ny type kjærlighet som han ikke har opplevd før, sier Simonsen – og Bø gir henne rett.

En skarp kontrast til i fjor: Da var lille Aron i fare for å få skylda for Bøs nedsving i form!

GIFTER SEG DENNE SOMMEREN: Gita Simonsen og Tarjei Bø, her på rød løper under P3 Gull i 2017. Foto: Mariam Butt / NTB

Og det koker på hjemmebane

Det har vært en del prosjekter de siste årene for paret, med hyttebygging, de har nettopp kjøpt seg nytt hus og jommen skal ikke de to gifte seg i Stryn denne sommeren, også.

– Så det går ikke så mye i prat om karriereslutt nå, sier Simonsen.

Det er Simonsen som henter og leverer i barnehagen, og sørger for at det går bra å ta ham helt ut av barnehagen når familien skal unngå sykdom mens Tarjei er hjemme.

Det er ingen tvil om at dette er et samarbeidsprosjekt, et prosjekt som legger beslag på en stor del av Simonsens tid når Bø er borte.

– Det koker på hjemmebane. Jeg er evig takknemlig, og i evig gjeld. Det blir mye å ta igjen når sesongen er over, sier Bø og gliser.

Så får tiden vise om han får enda mer tid hjemme etter årets sesong. Men han erkjenner at det fyller ham med stolthet å ha tatt det neste steget rent sportslig i en alder av 35.

– Det er en kul følelse å gjøre det i min 16. sesong!