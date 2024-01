20 løpere har vært utfor. 1. omgang pågår.

– Dette er rått, særlig med tanke på at han tok korsbåndet for 11 måneder siden, sier Viaplay-kommentator Kjetil Andre Aamodt om McGraths kjøring.

McGrath er 36 hundredeler bedre enn Kristoffersen etter 1. omgang.

– Det er litt som vi kjenner ham fra de to seirene som han hadde for et par sesonger siden. Det så så fint og kontrollert ut, sier Aamodt.

– Mye kan skje i 2. omgang, sier Norges hovedtrener Ola Masdal på Viaplay.

Henrik Kristoffersen vant i Wengen i 2016, 2017 og 2023, og kan med seier søndag tangere Ivica Kostelic som den mestvinnende i denne legendariske bakken.

I fjor vant han foran Loic Meillard og Lucas Braathen.

Kristoffersen kjørte særlig fort på slutten av løypa.

– Det blir vanskelig å ta igjen et sekund i denne traseen, sier Kjetil Andre Aamodt etter at Clement Noel var 87 hundredeler dårligere enn Kristoffersen i 1. omgang.

– De som prøver å holde følge med «vår mann», kjører over evne, sier Aamodt etter at både Linus Strasser og Albert Popov hadde «grønne tider» - men kjørte ut.

Alexander Steen Olsen kjørte ut. Timo Haugan var nøyaktig ett sekund bak McGrath i mål og ligger høyt oppe foran finaleomgangen. Sebastian Foss-Solevåg kjørte i mål 2,92 sekunder bak.