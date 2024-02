– Noen analytikere er veldig objektive. Andre er veldig subjektive. Jamie Carragher har vært kritisk fra første sekund. Nå vil han bevise poenget sitt, sier ten Hag på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Etter fire strake seirer i Premier League, tapte Manchester United hjemme for Fulham sist helg. Mandag ble laget analysert under Sky Sports-programmet «Monday Night Football». Der var ekspertene nådeløse.

– De siste ukene har Manchester United vært i glimrende form (resultatmessig), men de underliggende tallene har vært skikkelig dårlige. De har vært heldige, sier Carragher.

EKSPERT: Jamie Carragher er en av Englands mest profilerte fotballeksperter. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTB

Carragher er spesielt kritisk til ten Hags taktiske opplegg.

– De forsvarer seg på en måte jeg ikke har sett før. De presser høyt, men med en dyp forsvarsfirer. Det er umulig. De liker å gjøre to ting om gangen, men du kan bare gjøre én av dem. Enten presser hele laget høyt eller så ligger hele laget lavt. De prøver å gjøre begge deler, mener den tidligere Liverpool- og England-forsvareren.

Ten Hag erkjenner samtidig Carragher har et poeng når det gjelder den første halvtimen av tapet for Fulham. Da innrømmer United-manageren at de ble tatt på sengen.

– Fulham overrasket oss litt på midtbanen, så vi måtte finne løsninger. Etter en halvtime fant vi de løsningene, sier ten Hag.

Gary Neville, som spilte 602 kamper for United over en 20-årsperiode, mener United mangler en klar plan for hvordan de ønsker å fremstå. Den tidligere kapteinen viser til lag som Liverpool (gjenvinningspress) og Manchester City (ballbesittelse), som har en tydelig identitet.

– Det er ingen som ser på Manchester United, enten du er supporter eller ikke, som vet hva de prøver på hver uke. Det er et problem, sier Neville.

UNITED-LEGENDE: Nå er Gary Neville kritisk til klubben. Foto: John Walton / Pa Photos / NTB

Etter tapet for Fulham er Manchester United åtte poeng bak Aston Villa på 4.-plassen i Premier League, som gir kvalifisering til neste sesongs Champions League. I neste runde er motstanden også formidabel, når rødtrøyene skal til Etihad for å møte Erling Braut Haalands Manchester City.

Først venter Nottingham Forest onsdag kveld i FA-cupens femte runde, som er den eneste muligheten United har til å vinne en pokal i år.

– Det er mange definerende øyeblikk i vente. Den neste kampen er alltid den viktigste, sier ten Hag.

Avspark er klokken 20.45. Oppgjøret vises på Viaplay og V Sport 1.