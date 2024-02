– Du gir deg ikke!

Bodø/Glimt-treneren svarer litt oppgitt, men med et smil om munnen.

Det var ingen overraskelse at det første spørsmålet i Amsterdam handlet om sommerens rykter. Kjetil Knutsen ble sterkt koblet til den ledige trenerjobben i den nederlandske storklubben.

Før torsdagens kamp mellom Ajax og Bodø/Glimt i Conference League forsøkte Knutsen å gi klar beskjed allerede etter første spørsmål.

Etter å ha sagt at han «respekterer Ajax og treneren i klubben» og at han selv er «veldig glad for å være i Bodø/Glimt», kommer han med en oppfordring:

– Det er en viktig kamp i kamp i morgen. Jeg håper du respekterer at det er det som er viktig for meg og klubben. Så håper jeg vi er ferdig med spørsmålene rundt min situasjon, sier Knutsen.

Journalisten følger likevel opp med å spørre om han kommer til å ta telefonen dersom Ajax ringer igjen til sommeren.

Etter å ha påpekt at journalisten nekter å gi seg, svarer han:

– De som kjenner meg, hvis det ringer en telefon til meg med ukjent nummer, enten det er fra Nederland eller England, så tar jeg aldri telefonen, sier Knutsen.

Og det var nesten det som skjedde i sommer. Ifølge VGs opplysninger var Knutsen nummer én på listen over aktuelle kandidater, men Glimt-treneren takket nei til å møte den nederlandske giganten.

– Jeg tror du skjønte av alle spørsmålene her at alle nederlandske journalister er veldig nysgjerrige på det. Alle lurer på om han kan bli Ajax-trener en gang i fremtiden, sier Quirien Euwe i lokalavisen AT5.

Det var han som stilte de to første spørsmålene på pressekonferansen.

– Men jeg ble nok ikke noe særlig klokere, nei, ler Euwe.

Journalisten Quirien Euwe i lokalavisen AT5. Foto: Mats Arntzen, VG

Derfor fulgte kollegene opp med nye spørsmål. Kjente medier som blant andre Telegraaf, NOS, ESPN, Voetbal International og Volkskrant var alle til stede.

Etter at Knutsen hadde svart på noen spørsmål om torsdagens kamp, kom det et nytt bombardement om Ajax-koblingen.

– Herr Knutsen, når jeg hører deg snakke om filosofien din så virker du og Ajax som en kjærlighetshistorie som bare venter på å skje. Kan du se for deg å jobbe her og hva skal til for at du tar telefonen?

– Jeg liker en kjærlighetshistorie, det er ikke det, smiler Knutsen.

– Det er «Valentine’s Day»! skyter journalisten inn.

– Jeg tror jeg er litt annerledes enn mange andre. Skal du være den beste utgaven av deg selv, så må du være til stede hundre prosent. Med en gang du tenker at du kan være et annet sted, så begynner du å miste én prosent, to prosent, tre prosent. Og det er ikke godt nok, sier Knutsen – og fortsetter:

– Jeg ønsker ikke å være en som ikke gjør en god nok jobb. Jeg skal jobbe med spillere, jeg skal jobbe med mennesker og gjøre mitt ypperste for å utvikle mennesker. Hva som skjer i fremtiden kan jeg ikke svare på, for jeg lever bare for dagen i dag og dagen i morgen.

NYSGJERRIG: Lentin Goodijk i Voetbal International i samtale med TV 2s Roy Arne Salater (t.v.) og Stian Høgland i Avisa Nordland (i midten). Foto: Mats Arntzen, VG

Den tidligere Ajax-vingen John van’t Schip har tatt jobben midlertidig etter at Maurice Steijn fikk sparken. Men i sommer på Ajax igjen ut på trenerjakt.

– Tror du han går til en større klubb i sommer?

Journalisten Lentin Goodijk i Voetbal International lener seg inn og spør VG.

Goodijk følger Ajax tett. Han svarer følgende på VGs spørsmål om han tror Knutsen kan være en aktuell kandidat i sommer:

– Jeg vet ikke, men jeg tviler. Jeg tror de har en del alternativer og at det ikke har lyst til å gamble med en uerfaren trener. Jeg tror de vil finne en som har erfaring i Europa også, helst en nederlender. Ajax har aldri hatt en utenlandsk trener før, sier Goodijk.

Det kokte underveis i kampen som ble Maurice Steijns siste:

Også pressekonferansens siste spørsmål handlet om Knutsens fremtidsplaner.

Kanskje gir svaret håp for utenlandske beilere.

– Er du nysgjerrig om du kan få til noe lignende i en annen klubb og i et annet miljø?

– Jeg er ganske trygg på at jeg og mitt team kan arbeide i større klubber. Det er jeg trygg på. Men jeg er veldig glad for at jeg er i akkurat den klubben jeg er i. Det er et godt svar, tror jeg, avslutter Knutsen.

Torsdagens kamp i Amsterdam er den første av to kamper mellom Ajax og Bodø/Glimt. Returoppgjøret spilles i Bodø om en uke, og vinneren sammenlagt går til åttedelsfinalen i Conference League.

Kampene vises på Viaplay og V Sport 1.

Like før jul nådde Ajax et historisk bunnivå: