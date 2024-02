«Midtbanen var spesielt skuffende» skriver Voetbal International i sin artikkel etter den fartsfylte 2–2-kampen mot Bodø/Glimt i Conference League torsdag.

De gir Jordan Henderson kun 4,5 av 10 mulige poeng etter prestasjonen på Johan Cruijff Arena torsdag kveld.

Ingen spillere får lavere karakter i artikkelen som slår fast i tittelen at «midtbanen gikk gjennom isen mot Bodø/Glimt».

– Han hadde en tøff kveld, slår journalisten Lentin Goodijk fast overfor VG.

– Det så ut som han lette rundt på midtbanen etter pasningsalternativer, men fant ingen. Han var helt alene og er heller ikke på sitt beste. Han er litt eldre nå og når han må dekke store rom blir han veldig sårbar.

Jordan Henderson leverer statistisk godt på flere parametere. Foto: Sofascore

Grafikk: Sofascore

Henderson er hentet til Ajax for sårt tiltrengt rutine. De nederlandske journalistene sier at Ajax var nødt til å gjøre noe, og at klubben håper at Liverpool-legenden skal ta noe av presset av de andre spillerne.

Men i løpet av de tre første kampene har det ikke blitt noen drømmestart.

Ajax var gode i uavgjortkampen mot PSV, men gikk dermed på en stygg smell mot Heerenveen før de så vidt berget uavgjort mot Bodø/Glimt.

Torsdagens prestasjon ble stemplet som «veldig pinlig» i nederlandske medier.

Allerede etter helgens kamp fikk Henderson kritikk av flere.

– Alle de som ropte høyt om at Henderson ville løse alt, må ha blitt sjokkert. Han famlet litt, sa den nederlandske fotballegenden Willem van Hanegem.

Andre gikk enda lenger:

– Vi har alle snakket om Henderson i to uker. Når man følger nøyere med på ham, så begynner man bare å le. Det er faktisk litt trist. Man bør ikke følge så nøye med på ham, sier den tidligere landslagsspilleren René van der Gijp i podkasten Kieft Jansen Egmond Gijp.

– Han har blitt gjort større enn han er. Det er ikke hans skyld. Jeg synes ikke Henderson er noe annerledes enn han alltid har vært, sier kollegaen Wim Kieft, også han en tidligere fotballspiller med fortid i Ajax og PSV.

Henderson fikk mye kritikk etter overgangen til Saudi-Arabia i sommer. LGBTQ+-miljøet reagerte sterkt på at en som tidligere har vært uttalt forkjemper for deres rettigheter valgte å spille for et land hvor homoseksualitet er kriminelt.

– Hvis noen i miljøet føler seg sviktet eller såret, så beklager jeg. Den er på min kappe. Det var min avgjørelse og jeg beklager det. Det var aldri min intensjon. Hvis man vil kalle det en tabbe, så kan man det, sa Henderson på pressekonferansen etter at han returnerte til Europa allerede etter få måneder i Midtøsten.

Henderson har ikke vunnet en klubbkamp siden oktober. Han står med seks uavgjort og fem tap på elleve kamper for Al-Ettifaq og Ajax.

Bodø/Glimt-trener og Liverpool-supporter Kjetil Knutsen var ikke like kritisk til prestasjonen til Henderson og Ajax-midtbanen.

– Det som er forskjellen på Glimt og Ajax er at de er litt roligere og bedre med ballen i en del situasjoner, men vi kompenserer med hardt arbeid. Jeg vil si at midbanekrigen ble som kampen: Uavgjort, sier Knutsen til VG.

Lentin Goodijk sier til VG at «alle i Ajax lot seg imponere av Bodø/Glimts nummer åtte». Danske Albert Grønbæk scoret to ganger og var banens store gigant.

Også Jens Petter Hauge svarer diplomatisk etter 2–2-kampen i Amsterdam.

– Han gjør mye bra i dag, Henderson. Det gjør Albert også. Det er to utrolig gode fotballspillere som får vist seg frem på hver sine måte, sier Hauge til VG.