Først utlignet nemlig Harry Maguire i det 89. minutt for Manchester United.

Deretter kontret Alex Iwobi inn 2–1 for Fulham seks minutter og fem sekunder på overtid.

Dermed tok Fulham sin første seier på Old Trafford siden 2003. Samtidig gikk Manchester United på en brutal smell – og fikk sin seiersrekke stoppet etter fire strake trepoengere.

– Vi var nok naive mot slutten. Vi kastet for mange folk fremover og fikk unngjelde med kontring imot, sier Maguire til BBC.

Han og lagkameratene må klare seg uten superspiss Rasmus Højlund de neste ukene. Dansken – som har scoret syv mål på sine siste seks seriekamper – sliter med en muskelskade.

– Det er sånn sesongen vår har vært. Vi sliter med skader – i likhet med andre lag – og må finne en løsning raskt, sier Maguire.

I forkant hadde Viaplays ekspert Lars Tjærnås kritisert markeringsspillet til Manchester United på 0–1-målet. I løpet av kampen fikk nemlig Fulham flere store sjanser på dødballer slått rundt den første stolpen.

– Det er totalslakt i min bok. Det skjer i nøyaktig samme rom der de har blitt advart flere ganger. For meg er det strykkarakter til Victor Lindelöf, Raphaël Varane og Harry Maguire. De blir stående helt stille i stedet for å angripe ball, sa Tjærnås.

Da målet ble vist i reprise senere, fortsatte han med sin tirade:

– Det er nesten skremmende. Det er semi-koma. Det er ingen reaksjon. Det er helt hodeløst å se på, sa Tjærnås.

Se hvorfor Tjærnås reagerte her:

Maguire markerte seg ikke bare ved utligningen og det første baklengsmålet, han kunne også blitt utvist i førsteomgang.

Like etter halvtimen var spilt satte han inn en voldsom takling på Sasa Lukic. Engelskmannen traff Fulhams midtbanespiller på oversiden av foten med knottene.

Michael Oliver nøyde seg med det gule kortet – og dommeren ble heller ikke bedt av VAR om å se på situasjonen på nytt.

Se situasjonen og bedøm selv:

I Viaplays studio mente både Jan Åge Fjørtoft og Pål André Helland at Maguire burde blitt utvist.

– Det blir gult kort, men basert på lignende situasjoner så skal Harry Maguire sendes av banen. VAR mener at det ikke er «clear and obvious» nok, men der mener jeg Manchester United er utrolig heldige som får fortsette med elleve spillere, sa Fjørtoft.

Helland var samstemt:

– Fordi han utsetter motstanderen for fare. De skal ha veldig fokus på spillere som strekker seg i desperasjon etter ballen. Han kommer inn med full kraft og det der skal være rødt kort, slo Helland fast.

Burde Harry Maguire blitt utvist? Ja! Nei!

I stedet så det altså ut til at Harry Maguire skulle bli den store redningsmannen for Manchester United. Fulham-keeper Bernd Leno reddet først et skudd fra Bruno Fernandes, men Maguire var raskest på returen og satte inn 1–1.

På overtiden bølget det frem og tilbake – før scoringen kom for Fulham.

Adama Traoré løp fra hjemmelagets forsvarsspillere, før han serverte Alex Iwobi. Nigerianeren satte inn matchvinnerscoringen.