Walker tar på seg all skyld i et oppsiktsvekkende intervju med The Sun. Saken har fått stor oppmerksomhet i England og er gjengitt av mange av de store mediene, som BBC.

Fotballstjernen skal nylig ha fått sitt andre barn utenfor ekteskapet med modellen Lauryn Goodman. Dette skjedde mens Walkers kone var gravid med parets fjerde barn.

– Det jeg har gjort er forferdelig, og jeg tar fullt ansvar. Jeg har tatt idiotiske valg, sier 33-åringen.

TILBAKE I 2019: I intervjuet omtalte Walker Kilner som sin «sjelevenn og beste venn». Foto: Eamon and James Clarke / Pa Photos / NTB

Kilner skal ha kastet ut Walker fra deres felles hjem i Cheshire.

Han beklager dypt overfor kona og barna for smerten han har påført dem.

– Jeg kan ikke forestille meg hva Annie går gjennom. Jeg har prøvd å spørre henne, men det er bare smerte og sorg, sier Walker.

