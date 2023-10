Vålerenga fikk gull-hjelp av Brann – Rosenborg sprekker

(Brann-Rosenborg 2–0, Lyn-Vålerenga 0–3) På to helger er det meste snudd på hodet for Rosenborg. Vålerenga fikk søndag hjelp av Brann mot et mulig gull.