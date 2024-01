Det skjer på hans lukkede profil på Facebook. VG har fått tillatelse fra Knutsen til å gjengi meldingen. 52-åringen hadde bursdag fredag.

– Tusen takk for alle bursdagsmeldinger og ikke minst for all kjærlighet rundt Fannys bortgang, skriver Shampo.

– Hele familien setter utrolig pris på all kjærlighet som er der ute, fortsetter han - fulgt av tre hjerter.

Fanny Jahre ble født i september 1978, hun døde tirsdag 28. november 2023. Knutsen har til nå ikke ytret seg offentlig om dødsfallet.

«Et hjerte av godhet har sluttet å slå. Savnet og minnene vil for alltid bestå», het det i dødsannonsen, som sto i Aftenposten og Sandefjords Blad.

Knutsen og Jahre giftet seg romjulen 2012. Sammen har de barna Marius (11) og Mille (9).

Paret dukket i 2014 opp i TV 2-serien «Iskrigerne», da Knutsen var trener for Vålerenga Hockey. De to gjestet også «Senkveld» i forbindelse med seriens premiere.

I april 2023 bekreftet Knutsen til Finansavisen at de hadde meldt flytting fra Norge til Zug i Sveits.

Jahre døde i Sveits. Hun var datter av skipsreder Jørgen Jahre jr. og Kari Anette Jacobsen.

Knutsen/Jahre var blant en rekke velstående nordmenn som slo seg ned i vesle Zug, som ligger ved Zugersjøen mellom storbyene Zürich og Luzern.