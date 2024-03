– Han kommer til å vinne noe stort. Det er bare å fortsette slik. Det kan jeg nesten garantere, sier Eurosports kommentator Theis Magelsen.

– Jeg forventet ikke å komme på pallen i dag. Jeg er veldig fornøyd. Det er mitt beste resultat noensinne, sier Jonas Abrahamsen (28) i et intervju med Eurosport.

Matteo Jorgenson vant rittet etter å ha støtet fra gruppen med Abrahamsen i med noen kilometer igjen. Abrahamsen viste rå styrke og vant spurten i feltet bak. Stefan Küng tok tredjeplassen.

– Det er en kjempeprestasjon. Han bekrefter en enorm form som han har tatt med seg fra i fjor. Han har vært en veldig lojal og selvoppofrende hjelperytter, men nå er det bare å gi han en beskyttet rolle inn mot Flandern, sier Mads Kaggestad til VG.

Mads Kaggestad

TV 2s sykkelekspert mener nå at Abrahamsen kan være en kandidat for en topp ti-plassering i et av de aller største sykkelrittene.

– Han virker bunnsolid og har kjørestyrken. Han er uredd og virker helt utømmelig for krefter. Han går aldri tom, sier Kaggestad.

Samtidig er ikke eksperten i tvil om at dette var en prestasjon som det norske laget Uno X trengte. Til TV 2 var lagets sjef Thor Hushovd onsdag ute og sa at poengfangsten må forbedres.

Abrahamsen kunne sprute champagne sammen med vinner Matteo Jorgenson og tredjeplass Stefan Küng Foto: JASPER JACOBS / AFP / NTB

– De trengte den veldig. Dette var som en gave fra himmelen. Dette vil de gi et løft rent motivasjonsmessig, men gir også poeng som de trenger sier Kaggestad.

Tidlig i rittet gikk stjernen Wout Van Aert i bakken, et fall som også tok med seg Jasper Stuyven og Mads Pedersen. Rasmus Tiller kom seg akkurat forbi.

Van Aert forlot rittet på båre og ble fraktet til sykehus. Onsdag kveld informerer belgierens lag at han har pådratt seg flere brudd i ribbeina og et brukket kragebein. Han mister de tre store rittene Flandern rundt, Paris-Roubaix og Amstel Gold Race.

– Det lå an til å bli Van Aert mot Mathieu Van Der Poel. Visma-Lease a Bike må endre strategien og spille på bredde. De kan spille frem Matteo Jorgenson som imponerer igjen, sier Kaggestad.

Flandern rundt går søndag og sendes på Discovery og TV 2.