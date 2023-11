Emil Iversen inviterte pressen på besøk til en leid hytte på Beitostølen onsdag kveld. Han satt i godstolen, gynget og smilte.

– Jeg var sur, forbannet og lei. Det var en svart dag, sier Emil Iversen til VG.

For han røk rett ut i kvartfinalen i den finske langrennsåpningen sist uke. Han var nær kontakt med en av landslagsløperne som testet positivt på covid etter prologen. Det ble panikk og løpere ble testet foran kvartfinalen, og det kom enda flere positive tester.

Det ble litt svartmaling. Så dro han hjem til ny leilighet i Trondheim og samboeren Bettina Burud. Da var livet fint igjen.

For han føler han er i god form. Han er klar til å angripe, med kjæresten som en viktig person i heiagjengen.

– Hva tenker du når du leser i mediene at Emil Iversen er kjæreste med en milliardær?

– Sånn er mediene. Jeg vet hva slags dame hun er. Det er kanskje lett for folk å tenke ting når de leser sånn, men hun er veldig fin, en ordentlig og god dame. Så får overskriftene være som de er, svarer Iversen.

Og mens pressen var på besøk på hytta på Beitostølen, kom kjæresten inn døra med flere grønne poser i hendene. Bettina Burud er Kiwi-arving og datteren til tidligere Kiwi-eier Per-Erik Burud, som døde i en båtulykke i 2011, 48 år gammel.

De holdt forholdet skjult for offentligheten i to og et halvt år. Men «alle» visste at de var et par. Han syns det var fint å holde det utenfor spalteplass i avisene. Men i juli bekreftet han forholdet i VG og i sosiale medier.

32-åringen fra Meråker er blitt samboer for første gang. Han har så vidt testet den nye tilværelsen med felles leilighet i Trondheim. Han har hatt to-tre netter hjemme i ny bopel.

– Det er spennende. Om det ikke blir så mye verdenscup denne vinteren, så gleder jeg meg i hvert fall til å være hjemme, sier Iversen til VG.

VERDENSMESTER: Emil Iversen vant femmila foran Aleksander Bulsjonov og Simen Hegstad Krüger (t.h.) i 2021. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han ble verdensmester på femmila etter litt klabb og babb da Johannes Høsflot Klæbo ble disket i Oberstdorf i 2021. Etterpå ble det tungt. Han mistet landslagsplassen i vår. Nå satser han mot VM i Trondheim i 2025 med eget opplegg og er fornøyd med det.

– Hva er din styrke som samboer?

– Å vaske kjøkkenbenken, vaske klær og å bidra med godt humør. Jeg er ekstremt god med kluten. Jeg er kanskje Norges beste gutt med klut på benken, svarer Iversen og ler.

Det var kjærestens idé å flytte til Trondheim med tanke på VM på hjemmebane.

– Jeg får maks støtte til å satse, men jeg tar ikke for gitt at det blir Trondheim for evig og alltid, jeg tar de årene jeg får her. Jeg lever i nuet, sier Iversen.

– Hva kan vi forvente av deg under den nasjonale langrennsåpningen?

– Ingenting, svarer Iversen og ler godt.

Det er sprint på Beitostølen fredag og distanserenn lørdag og søndag.