– Det pushes mot en grense som ikke er bra. Det har vært flere fall denne sesongen på folk som vanligvis ikke faller. FIS (det internasjonale skiforbundet) har et ansvar nå for å se på tiltak, sier Kilde på en pressekonferanse torsdag.

Han møtte pressen for første gang etter fallet i Wengen. Der fortalte han at han ikke kan love at han kommer tilbake på toppnivå.

Etter å ha fått en skulder ut av ledd og ett stygt kutt i leggen som skadet flere nerver, ønsker han nå å se endring i programmet.

– Vi har ikke rom for å miste noen, sier Kilde.

Se fallet:

Kilde er bare en av mange alpinister som har pådratt seg alvorlige skader denne vinteren:

Petra Vlhova, Markus Fossland, Barnabas Szollo, Remi Cuche, Marco Kohler, Christof Innerhofer, Mikaela Shiffrin, Valérie Grenier og Corinne Suter har alle falt stygt og skadet seg i vinter.

– FIS må gå gjennom programmet og sikkerheten. Man må se på både farten og sikkerhetsutstyret. Vi har sett mange fall i år, også på flere utøvere som vanligvis ikke faller, sa Kilde.

Mikaela Shiffrin, Valérie Grenier og Corinne Suter skadet seg alle i Cortina-helgen sist helg.

Markus Wasmeier, som tok to OL-gull på Lillehammer i 1994, er kritisk til utøverne.

– Når jeg ser feilene fra Cortina, var det alle ekstreme kjøre- og linjefeil. Det overrasket meg litt, sier Wasmeier ifølge avisen Kronen Zeitung i Østerrike.

Kilde forteller at det ikke var selve fallet på snøen som skadet han, det var kollisjonen med gjerdet. Han foreslår flere sikkerhetstiltak som airbag og kuttsikkert undertøy.

– Det er flere ting man kan gjøre for å forbedre sikkerheten, å senke hastigheten er en av dem, sier Kilde.

Snittfart i Wengen-utforen: Vis mer ↓ Dette er en gjennomgang av vinnertidene i Wengen-utforen. Kun de lengste rennene – fra 4270 meter og oppover – er tatt med for å gi best mulig sammenligningsgrunnlag. I tidsperioden 2015 til i dag er det kjørt elleve renn i Wengen, fem av dem på 4270 meter eller mer. De kortere rennene er altså ikke med i denne oversikten: Wengen 2015: 101,95 km/t Wengen 2018: 102,71 km/t Wengen 2019: 103,61 km/t Wengen 2022: 105,16 km/t Wengen 2024: 105,55 km/t

Sportssjefen for alpinlandslaget Claus Johan Ryste peker også på farten som en utfordring i sporten.

– Gjennomsnittsfarten må ned, sier Ryste til VG.

Ryste forteller at den økende farten ikke nødvendigvis fører til flere krasj.

– Men den store farten øker skadepotensialet. Har man høyere fart så har man mer energi i kroppen, sier Ryste.

Han ramser opp en rekke ting som fører til at hastighetene øker: utstyret, skiteknikk, fysikk og smøring blir bedre.

SENK FARTEN: Claus Ryste er klar i sin tale. Foto: GIAN EHRENZELLER / EPA / NTB

Ryste frykter for at alvorlighetsgradene i kollisjonene øker. Hvordan man skal få ned hastighetene er han usikker på.

– Jeg har ikke noe svar på det. Vi som miljø er nødt til å begynne å diskutere snittfarten i utfor, super-G og storslalåm, sier han.

Aleksander Aamodt Kilde falt stygt i Wengen 13. januar i år.

I Wengen har snitthastigheten økt med drøye 3,5 kilometer i timen fra 2015 til 2024.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det brukes mye is i bakkene, samtidig vet vi at det er ekstremsport. Men det går en grense, sier Kilde på spørsmål om utviklingen i farten.