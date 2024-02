Se Timon Haugans førsteomgang i videovinduet øverst!

Det melder arrangøren, som har valgt å stoppe slalåmrennet i bulgarske Bansko før 1. omgang er ferdig.

– Grunnet værsituasjonen og værmeldingen for andre omgang, har juryen valgt å avlyse herrenes slalåm, skriver FIS i en pressemelding.

De opplyser at årsaken er utøvernes sikkerhet.

I ettertid viser det seg at Timon Haugan og Henrik Kristoffersen ledet slalåmrennet som nummer én og to, siden franske Clément Noël ble disket.

Rælingen-løperen forstår ikke hvordan 2. omgang ikke kunne bli gjennomført.

– Jeg sa vel etter Gurgl at jeg skal være helt «lugn» på alt, men i mars har jeg kjørt i verdenscupen i 12 år, og jeg har kjørt i forhold mye verre enn det her. Jeg spøkte litt med at det er noen som bør se etter et annet arbeid, men det får andre ta seg av, sier Kristoffersen til Viaplay.

Han hevder at utøverrepresentantene ikke ble spurt av FIS før avlysningen ble bestemt. Norske Alexander Steen Olsen er en av dem.

– Han ble ikke spurt. Utøverne har snakket med Alexander og Strolz, og de sa «bare kjør». Rhodes, som startet som 29 sa at forholdene er supre og at det ikke var noe problem. Det er ikke noen spor og det har ikke slått gjennom, sier Kristoffersen videre.

– Hva synes du om det?

– Hva er vitsen med utøverrepresentanter når de ikke blir spurt en gang? Spør Kristoffersen.

Se Kristoffersens førsteomgang her:

Trener Ola Masdal er uenig i avgjørelsen.

– Det er lett å si da, med én og to med godt utgangspunkt, så jeg er sikkert inhabil. Men ser jeg bak meg nå ser jeg lett opp til start, og de avlyste grunnet at sikten er for dårlig, så den kjøper jeg ikke, sier Masdal.

Både Masdal og utøverrepresentant Steen Olsen ga uttrykk fra løpernes perspektiv at det var mer enn trygt nok.

– Mer enn det får vi ikke gjort. Det kjennes ut som resten av sesongen. Alt som kan gå imot oss, går imot oss. Vi får håpe det løsner snart, sier han.

Østerrikske Manuel Feller leder verdenscupen i slalåm foran Linus Strasser fra Tyskland. Timon Haugan er nummer fem med 260 poeng, 230 poeng bak Feller.

Kristoffersen er på 6. plass, 29 poeng bak Haugan. Marco Odermatt leder verdenscupen sammenlagt i alpint i ren knockout-stil, han er mer enn 800 poeng foran Cyprien Sarrazin.

Odermatt vant storslalåmrennet i Bansko lørdag foran Alexander Steen Olsen og Manuel Feller. Da kjørte Atle Lie McGrath ut: